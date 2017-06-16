ТУРСЛЕТ СОБРАЛ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ПОДРОСТКОВ

20 июня на той стороне Волги, в районе деревни Заборовье Юрьево-Девичьевского сельского поселения, открылся районный турслет. Параллельно там же прошла военно-патриотическая игра «Орленок», и об итогах этих мероприятий «Заря» еще расскажет.

Всего в районном туристическом слете принимают участие десять команд, и семь команд участвуют в игре «Орленок». Общее же количество задействованных во всем этом многообразии школьников, которые решили таким образом начать летние каникулы, составит чуть больше 200 человек. Это обучающиеся из районных спортивных школ: отделения бокса и лыжного спорта ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, команды из сельского поселения «Завидово», поселков Редкино, Новозавидовский, деревни Вахонино, села Дмитрова Гора, команда молодёжного совета при главе Конаковского района, команды ВПК «Феникс» и средней школы № 2 г. Конаково. Организаторами турслета и «Орленка» являются отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и молодежный центр «Иволга».

На открытие турслета приехали почетные гости: заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района А.В.Федотова, начальник Конаковского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области С.А.Боровков и и.о. руководителя ОНД по г. Конаково и Конаковскому району Д.М.Пушкаренко. Они поздравили подростков с началом интересного дела и напомнили правила безопасности на воде и при обращении с огнем. Также были награждены победители в прохождении этапов турслета (которые прошли еще до открытия), и ребята, сфотографировавшись на память, продолжили свои интересные занятия в палаточном лагере на берегу Волги. А 22 июня начал работу районный палаточный лагерь «Крылья». В первую шестидневную смену в «Крыльях» была проведена акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны (Дню памяти и скорби). Запланировано провести 4 смены. Всего в лагере отдохнут, наберутся сил, оздоровятся и приобретут разные полезные навыки свыше ста человек. Организаторами всех этих дел стали отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и молодежный центр «Иволга».

М. МАЛАХОВ.