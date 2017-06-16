СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

ВСТРЕЧА С ДЖЕФФРИ МОНСОНОМ



18 июня в академии единоборств «Валдай» прошёл мастер-класс человека-легенды мировой величины, известного американского и российского спортсмена, бойца смешанных единоборств Джеффри Монсона, являющегося двукратным чемпионом мира в рестлинге и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Спортивное мероприятие было организовано при поддержке тверского регионального отделения КПРФ. Известный мастер боёв без правил поделился с тверскими тренерами и спортсменами, специализирующимися в единоборствах, секретами своего мастерства, продемонстрировал коронные приёмы борьбы, поделился впечатлениями о жизни в России, ответил на вопросы и провёл фотосессию. От Конаковского района на мероприятие был приглашён тренер по вольной борьбе Алексей Овчинников, с которым в паре Джефф Монсон демонстрировал борцовские технические действия.

В конце мероприятия Алексей Овчинников пригласил именитого спортсмена для проведения мастер-класса для детей в Завидово. Алексей поблагодарил Джеффа Монсона за переданный опыт и вручил ему российские сувениры. Джефф Монсон обещал рассмотреть предложение положительно и провести мастер-класс в начале осени, заметив, что работа с детьми доставляет ему огромное удовольствие, и уточнил, что начинал он свою карьеру именно с вольной борьбы и по образованию является детским психологом.

Наш корр.

ОТЛИЧИЛИСЬ В ВОЛОЧКЕ

Второй раз конаковские легкоатлеты, воспитанники ДЮСШ «Олимп», приняли участие в командном чемпионате области, проходившем в Вышнем Волочке 14 - 15 июня. Холодная дождливая погода не позволила показать высокие результаты, но на отдельных дистанциях наши спортсмены выступили успешно. Победителем на дистанции 1500 метров стал Айдар Исхаков. Два вторых места на дистанциях 1500 м и 800 м заняла Елизавета Климова. Второе место на дистанции 1500 м занял Дмитрий Мельник. Третье место в прыжках в длину занял Максим Дунаев. Поздравляем Полину Муравьеву, Анастасию Имамутдинову, Максима Дунаева с выполнением норматива третьего разряда, Марьяну Игнатову и Кристину Черепанову - с выполнением норматива первого юношеского разряда.

Анатолий АФОНЕНКО.