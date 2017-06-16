Статистика знает все!

О важности статистики вспоминали еще Ильф и Петров в своем бессмертном произведении «12 стульев»:

«…От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, - но знает даже, сколько в стране статистиков.

И одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев...».

Каждому из нас давно привычной стала фраза «по данным статистики» и ряд следующих за ней всевозможных цифр, будь это уровень инфляции, количество безработных, данных переписей. Но мало кто задумывается, что за сухими цифрами стоит огромная работа людей. Людей, профессионально занимающихся сбором информации, проводящих анализ, обрабатывающих отчеты. Это статистики.

Для Алевтины Геннадьевны Беляниной, главного специалиста-эксперта, руководителя Конаковского отдела статистики, ее работа давно стала частью жизни. С 1978 года, когда, приехав из Ярославской области, она случайно устроилась специалистом на машиносчетную станцию.

- Получается так, что я не выбирала свою профессию, а наоборот, профессия выбрала меня, – смеется Алевтина Геннадьевна.

Оказывается, любой отчет для нее – творчество! Не только суммировать-вычесть-умножить, но и проанализировать динамику, логически обосновать, понять. Кто бы подсчитал, сколько гигабайтов информации хранится в голове у статистика…

Именно они, занимающиеся сбором и распространением официальной статистической информации, рисуют нам объективную картину происходящего вокруг нас, словно бы «фото-графируя» в своих отчетах малейшее изменение социального и экономического положения нашего села, района, края и страны?

Кто, кроме них, способен проанализировать полученные данные и дать толчок к порой коренным преобразованиям в государстве? Но для того, чтобы статистическую информацию можно было продуктивно использовать, она должна быть качественной. Хороший статистик так же бережно относится к цифрам, как историк к стариннейшему фолианту.

Сегодня в районном отделе статистики трудятся четыре человека: Светлана Филатова, Юлия Балашова, Людмила Цапенко, Анна Половникова. Стаж работы у каждого приличный. Совершенно нет текучки кадров – по словам Алевтины Беляниной, стаж ветеранов измеряется десятилетиями. 15, 20, 30, 40 лет… Всех их здесь помнят и любят, с теплотой и уважением вспоминают Людмилу Ивановну Гурьянову, Татьяну Анатольевну Богдан, Людмилу Евгеньевну Бучину, Татьяну Николаевну Вишнякову.

С большим уважением отзывается Алевтина Белянина о своей наставнице – Тамаре Ивановне Шаменковой. Она работала более 30 лет и в этом году отметила свой восьмидесятилетний юбилей. По словам Алевтины Беляниной, это только одно из имен, которыми может гордиться районная служба статистики.

«Эту работу невозможно не любить» – такими простыми словами объясняет этот феномен Светлана Филатова, которая трудится здесь уже более 10 лет. По образованию экономист, она осознанно выбрала именно эту профессию и ни разу еще не пожалела. Нравится все – и отчеты проверять, и анализировать, и новое узнавать.

- Объем работы у наших сотрудников огромный. Мы обрабатываем более 250 форм статистической отчетности, в Конакове и Конаковском районе перед нами отчитываются несколько тысяч респондентов. Всю эту огромную информацию мы должны систематизировать и направить в Тверьстат.

Сводные статистические данные затрагивают буквально все сферы нашей жизни - социальную, экономическую, демографическую. Есть статистика финансов, труда, промышленности, сельского хозяйства и т.д., и в каждом разделе - свои подразделы...

Статистика – это не просто цифры, на основе статистических данных оценивается хозяйственная деятельность, рыночная экономическая конъюнктура, определяется инвестиционная привлекательность региона и поселений. Они используются для установления целей и задач управления, разработки программ и прогнозов социально-экономического развития.

В прошлом году проводилось глобальное статистическое исследование Росстата - Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, призванная актуализировать данные о реальном положении дел в АПК. Результаты переписи помогли скорректировать необходимые меры по государственному стимулированию агропромышленного комплекса РФ.

В работу статистиков входит и сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства, малых и микропредприятий, уровня доходов и занятости населения, условий труда и многое другое.

О своих профессиональных достижениях и наградах Алевтина Белянина говорит неохотно: мы просто делаем свою работу. А гордиться есть чем – медали «За заслуги в проведении переписи населения» и «За заслуги в проведении сельскохозяйственной переписи», многочисленные грамоты и благодарности, за добросовестный труд и вклад в развитие государственной статистики ей присвоено звание «Отличник статистики».

Как отмечает Алевтина Геннадьевна, накануне профессионального праздника они своим дружным коллективом соберутся на праздничное чаепитие и позовут ветеранов службы, чтобы вспомнить, обсудить и вновь отправиться на рабочее место, собирать данные, анализировать, наблюдать, проверять отчеты.

А девиз у конаковских статистиков простой: повышение качества данных - повышение качества жизни!

НАША СПРАВКА.

25 июня знатоки цифр и фактов отметят свой профессиональный праздник - День статистики. В современном мире надежные и оперативные данные просто необходимы для развития. Прежде всего, экономики. Сколько и чего произвели, сколько съели, сколько заработали и потратили - обо всем этом ведают статистики.

Хотя этот праздник в нашей стране совсем молодой – в первый раз российские статистики отмечали его два года назад, – его история берет свое начало еще с 1811 года. Именно 25 июня императорский манифест Александра I «Об учреждении Министерства полиции» положил начало первому официальному центру правительственной статистики – статистическому отделению при Министерстве полиции. Спустя 8 лет отделение статистики было передано в ведение Министерства внутренних дел, а его работники изучали сведения о численности населения, податях, произрастании хлебов, о сельских магазинах и народном продовольствии, о фабриках и заводах и о городских доходах и публичных зданиях.

С каждым годом роль статистики становилась все более значимой: расширялся спектр рассматриваемых ею вопросов, ставились все новые и новые задачи.