Тверичанка заняла 2-е место в конкурсе лучших операторов почтовой связи центральной части России

Марина Фролова – оператор почтовой связи тверского почтамта – стала обладателем второго места макрорегионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи», который состоялся в Костроме.

В конкурсе принимали участие лучшие операторы из одиннадцати филиалов Почты России – Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Участницы финала, чтобы принять участие в макрорегиональном конкурсе, прошли три этапа: отбор в отделении почтовой связи, на уровне почтамтов, региональный. В Костроме 11 операторов связи еще раз доказали, что современный сотрудник Почты России – это молодой, коммуникабельный, квалифицированный, отзывчивый и целеустремленный специалист.

«Главное для любого предприятия – это люди. Успех всех наших проектов зависит от поддержки и заинтересованного участия, от профессионализма персонала на всех уровнях. Наши работники – главный приоритет для нас. Профессия оператора почтовой связи – это каждодневный добросовестный труд», – подчеркнул директор Макрорегиона Центр – УФПС Тверской области Николай Гусар.

В ходе конкурса участницы проявили свои профессиональные навыки и творческие способности в четырех заданиях. В ходе теоретического тестирования за отведенные 20 минут ответили на 30 профессиональных вопросов, выполнили специальное задание от председателя судейской комиссии, продемонстрировали коммуникабельность и клиентоориентированность в практическом этапе – в инсценировке нештатной рабочей ситуации. Кроме того, участницы презентовали свои идеи и предложения на тему, как улучшить систему мотивации нового сотрудника.

По результатам конкурса тверичанка Марина Фролова заняла второе место. По ее словам, к конкурсу она готовилась основательно, и сегодняшнее 2 место для нее не проигрыш, а большое достижение и стимул работать еще лучше. Третье место досталось Екатерине Жуковой из Тульского филиала Почты России. Победительница из Костромы Анна Тюдешева будет представлять Костромской филиал Почты России на Всероссийском этапе в Москве.

Всем участникам конкурса были вручены дипломы и ценные подарки в различных номинациях от организаторов конкурса Почты России и Профсоюза работников связи.

Напомним, конкурсы профессионального мастерства проводятся с целью обеспечения высокого уровня и качества предоставляемых услуг, развития корпоративной культуры, повышения интереса молодежи к почтовым профессиям, а также в целях мотивации работников к достижению наивысших производственных результатов.