ОСТАНКИ БОЙЦА ИЗ ЭСТОНИИ ЗАХОРОНЕНЫ В КЕСОВОЙ ГОРЕ

В Тверской области состоялось захоронение останков

бойца Красной Армии Сергея Бобрикова, переданных из Эстонии

Сегодня, 22 июня, в Кесовой Горе Тверской области состоялось захоронение останков красноармейца Сергея Бобрикова, которые были переданы из Эстонии родственникам солдата.

В церемонии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, племянница Сергея Бобрикова Анна Бобрикова, председатель эстонского военно-исторического объединения «Фронт Лайн» Андрей Лазурин, а также ветераны, руководство Кесовогорского района, представители предприятий и организаций, депутаты, школьники, жители муниципалитета.

Церемония началась возле Обелиска Победы в Кесовой Горе. Участники возложили цветы и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

«Сегодня со всеми воинскими и духовными почестями мы предаем земле останки красноармейца Сергея Сергеевича Бобрикова, сражавшегося за нашу Родину и погибшего в Эстонии в 1944-м году. Теперь родственники и жители Кесовогорского района могут поклониться герою», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил за помощь в передаче останков бойца на Родину Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Эстонской Республике Александра Петрова, эстонских поисковиков, администрацию Кесовогорского района и тверских участников объединения «Поисковое движение России».

После митинга состоялись панихида и захоронение бойца.

Останки Сергея Бобрикова, награжденного в годы Великой Отечественной войны медалью «За отвагу», были обнаружены эстонским военно-историческим клубом «Фронт Лайн».

С просьбой оказать содействие в их передаче родным погибшего к Игорю Рудене обратились жители Кесовогорского района в ходе рабочей поездки Губернатора в муниципальное образование в апреле текущего года.

8 июня останки солдата были переданы в Тверскую область.

Андрей Лазурин, выступая на митинге у Обелиска Победы в Кесовой Горе, отметил активное участие региональной власти в работе по возвращению на Родину останков Сергея Бобрикова. За короткое время были оперативно оформлены все необходимые документы.

Сегодня, в День памяти и скорби, в Тверской области церемонии захоронения советских воинов также проходят в Андреапольском, Жарковском, Зубцовском, Пеновском, Ржевском, Торопецком районах. Земле будут преданы 215 солдат, погибших на тверской земле в боях за Отечество.

Справочно: 10 лет назад, 26 июня 2007 года, на Мемориале памяти в Кашине Тверской области состоялось торжественное перезахоронение останков командира минометного взвода 657-го стрелкового полка 125-й дивизии Василия Волкова. Лейтенант погиб в 1944 году при освобождении Таллина от фашистских войск и был похоронен в столице Эстонии. Останки советского воина были переданы в Тверскую область по договоренности с эстонскими властями.

В Тверской области организованная поисковая работа ведётся с 1988 года. За это время отряды из разных субъектов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

С 26 апреля по 8 мая 2017 года в Тверской области состояласьМеждународная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». По инициативе Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ Владимира Мединского Верхневолжье стало ее постоянным местом проведения. Проект поддержал Президент России Владимир Путин.

В ходе экспедиции 2017 года под Ржевом работали более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии, а также военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ. За две недели работы экспедиции подняты останки более 300 красноармейцев.

Во время церемонии закрытия лагеря на мемориале «Парк мира и примирения» в Ржеве в торжественной обстановке были захоронены 1068 советских солдат и офицеров, поднятые в 2017 году и за прошлые несколько лет.

В 2017 году в бюджета Тверской области предусмотрено более 3,6 млн рублей на поддержку поисковых объединений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.