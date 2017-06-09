"РЕКИ РОССИИ" НАЧНУТСЯ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВТРА

На форуме «Реки России» представят финалистов конкурса туристских логотипов Тверской области

Завтра в Тверской области начнет свою работу Национальный туристский форум «Реки России» – основная площадка для обсуждения перспектив водного, речного и круизного туризма в России. Впервые на форуме будут представлены работы, вышедшие в финал конкурса туристских логотипов Тверской области.

«Туризм – это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Создание туристского логотипа – часть масштабной работы по развитию отрасли туризма, которую ведёт Правительство Тверской области. В мае текущего Министерством туризма Тверской области объявлен конкурс на разработку макета. К участию были приглашены профессиональные дизайн-студии региона. Перед специалистами поставлена задача – создать узнаваемый и ёмкий визуальный символ Верхневолжья, отражающий туристический потенциал региона.

На конкурс поступило около 30 заявок, из которых в финал вышли 6 работ. Они и будут представлены на форуме, участники которого смогут проголосовать за наиболее удачный, по их мнению, вариант. Каждый логотип уникален и несет в себе идею культурного, исторического, архитектурного и природного наследия Тверской области.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в июле после общественного обсуждения и заседания конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, вузов, СМИ и туристического бизнеса Верхневолжья.

Национальный туристский форум «Реки России» проводится второй раз. Мероприятие организует Правительство Тверской области при поддержке Ростуризма. В этом году эксперты обсудят возможность интеграции мероприятий новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» и приоритетного проекта Минприроды России «Сохранение и восстановление реки Волги». Участники дискуссии – туроператоры, представители судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ. В 2017 году «Реки России» примут несколько сотен делегатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.