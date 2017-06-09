ИГОРЬ РУДЕНЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "СВЕЧЕ ПАМЯТИ"

Игорь Руденя принял участие в акции «Свеча памяти»

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В 3:30 у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Памяти павших будьте достойны», посвящённая 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Вместе с представителями молодёжных и общественных организаций, неравнодушными горожанами участие в ней приняли Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, руководство Твери, митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Центральным событием стала традиционная «Свеча памяти»: собравшиеся зажгли свечи в память о трагической дате и людях, которые отдали жизни, защищая Отечество.

«76 лет назад в этот день началась самая кровопролитная война в истории человечества. Наша страна в одночасье сменила мирный труд на военное дело. Миллионы наших соотечественников ушли на фронт, чтобы отстоять свободу и независимость Родины, чтобы обеспечить наше будущее и сохранить жизнь на нашей земле», — сказал Игорь Руденя.

В память о защитниках Родины была объявлена минута молчания. Участники акции возложили цветы к Обелиску и Вечному огню. Затем митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил в храме Михаила Тверского литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На площади Победы на Пост №1 заступили юнармейцы военно-патриотического объединения «Сокол».

Акция «Памяти павших будьте достойны» проводится в Твери уже в пятый раз. После её завершения от Обелиска Победы стартовал Десант Памяти: по традиции представители молодёжных патриотических отрядов, клубов, общественных организаций, студенты посещают воинские захоронения города, чтобы возложить цветы и зажечь свечи памяти.

Пресс-служба Правительства Тверской области.