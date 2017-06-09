КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ЖДЕТ "НАШЕСТВИЕ"

Тверская область ожидает на «Нашествие-2017» более 100 тысяч гостей

На фестивале «Нашествие-2017», который пройдет с 7 по 9 июля в Конаковском районе Тверской области, свою продукцию представят больше производителей региона, чем в прошлые годы. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя, сегодня, 21 июня, комментируя итоги обсуждения подготовки к фестивалю на заседании регионального Правительства.

«Нашествие» – популярное мероприятие, которое собирает молодежь со всей страны. В этом году мы усилили меры безопасности на площадке. Кроме того, мы увеличили количество производителей, которые будут продавать свою продукцию на территории фестиваля», – подчеркнул Игорь Руденя.

За правопорядком на «Нашествии» будут следить сотрудники УМВД России по Тверской области, ОМОН, войск нацгвардии и частных охранных организаций.

На фестивале будет обеспечено круглосуточное дежурство бригад скорой медицинской помощи, развернут полевой госпиталь. Совместно с санитарными службами проверят качество питьевой воды и продуктов питания, которые будут реализовывать на площадке фестиваля, проведут противоклещевую обработку территории.

Игорь Руденя также обратил внимание: «Нашествие» должно приносить региону социально-экономический эффект, обеспечивать налоговые поступления в бюджет.

«Этот эффект может быть достигнут за счет активного участия организаторов фестиваля в жизни региона. Уже есть договоренность об усилении материально-технической базы нашего здравоохранения», – отметил Губернатор.

Музыкальный фестиваль «Нашествие» проводится в Тверской области в 12-й раз, в 9-й – на территории Вахонинского сельского поселения Конаковского района. Планируется, что в этом году на «Нашествие» приедут около 100 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области.