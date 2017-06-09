ПРЕМИЯ ЛЕМЕШЕВА

Премии имени С.Я. Лемешева присуждены специалистам

Тверского государственного объединенного музея и областной филармонии

21 июня на заседании Правительства Тверской области, которое прошло под председательством Губернатора Игоря Рудени, принято решение о присуждении двум жителям региона ежегодной премии имени С.Я. Лемешева.

Премиальные выплаты в размере 25 тыс. рублей получат художник-реставратор графики Тверского государственного объединенного музея Лариса Морозова и режиссёр-постановщик Тверской академической областной филармонии Галина Петрова.

Вручение премии запланировано провести на музыкальном фестивале «Вижу чудное приволье», посвящённом Сергею Лемешеву в деревне Князево Калининского района. Это традиционный праздник оперного искусства, который проходит в Тверской области с 1987 года. В этом году фестиваль состоится 8 июля.

Сергей Яковлевич Лемешев – советский оперный певец, Народный артист СССР, лауреат правительственных наград и премий. С 1931 года работал в Большом театре в Москве, где на протяжении 26 лет был ведущим тенором. В 1951 году дебютировал в качестве оперного режиссёра на сцене Ленинградского малого оперного театра. Во время Великой Отечественной войны Сергей Лемешев выступал с фронтовыми бригадами.

На малой родине деятеля культуры, в селе Князево, в настоящее время работает музей, посвящённый жизни и творчеству певца.

Пресс-служба Правительства Тверской области.