ПРЕМИЯ ЛЕМЕШЕВА

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Премии имени С.Я. Лемешева присуждены специалистам
Тверского государственного объединенного музея и областной филармонии
21 июня на заседании Правительства Тверской области, которое прошло под председательством Губернатора Игоря Рудени, принято решение о присуждении двум жителям региона ежегодной премии имени С.Я. Лемешева.
Премиальные выплаты в размере 25 тыс. рублей получат художник-реставратор графики Тверского государственного объединенного музея Лариса Морозова и режиссёр-постановщик Тверской академической областной филармонии Галина Петрова.
Вручение премии запланировано провести на музыкальном фестивале «Вижу чудное приволье», посвящённом Сергею Лемешеву в деревне Князево Калининского района. Это традиционный праздник оперного искусства, который проходит в Тверской области с 1987 года. В этом году фестиваль состоится 8 июля.
Сергей Яковлевич Лемешев – советский оперный певец, Народный артист СССР, лауреат правительственных наград и премий. С 1931 года работал в Большом театре в Москве, где на протяжении 26 лет был ведущим тенором. В 1951 году дебютировал в качестве оперного режиссёра на сцене Ленинградского малого оперного театра. Во время Великой Отечественной войны Сергей Лемешев выступал с фронтовыми бригадами.
На малой родине деятеля культуры, в селе Князево, в настоящее время работает музей, посвящённый жизни и творчеству певца.
Пресс-служба Правительства Тверской области.