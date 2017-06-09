МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ХОРОШО

Тверская область в десятке лидеров «Медиалогии» по исполнению «майских указов» президента

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг регионов РФ за май по выполнению пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Тверская область вошла в десятку лидеров по медиаиндексам в социальной и экономической сфере.

В ТОП-10 регионов по реализации «майских указов» в социальной сфере регион занимает 2-е место, уступая лишь Приморскому краю. В сфере экономики Верхневолжье на 5-м месте.

По итогам 2016 года правительством Тверской области выполнены все социальные обязательства, обеспечена реализация «майских указов». На эти цели было направлено около 32 млрд рублей – 70% регионального бюджета, отмечает «Медиалогия». Компания также цитирует майские сообщения СМИ о том, что губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сертификаты на жилье 29 молодым семьям Верхневолжья. Всего в 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей. Все они уже в этом году станут обладателями собственного жилья.

«Приоритеты региональной политики направлены, прежде всего, на формирование более эффективной экономики, – отметил президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков. – В майском выступлении губернатора Игорь Руденя с отчетом о деятельности Правительства Тверской области за 2016 год отмечено, что в регионе вырос на 3,5% индекс промышленного производства. Перестроен бюджетный процесс, теперь он в большей степени ориентирован на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест во внебюджетной сфере».

Эксперт подчеркнул, что изменения в подходах к стимулированию экономической деятельности позволяют Тверской области ускорять динамику достижения целевых показателей «майских указов» президента и уверенно выполнять социальные обязательства.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей 41200 источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.