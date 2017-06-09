225 МИЛЛИОНОВ НА ТЕПЛО ЗИМОЙ

Более 225 млн рублей будет направлено в 2017 году на подготовку теплового комплекса

Тверской области к отопительному сезону

Сегодня, 21 июня, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Основной темой стала подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-2018годов. Определены сроки завершения проверок и ремонтов котельных и теплотрасс, гидравлических испытаний, создания запасов топлива, получения паспортов готовности. В целом, по поручению главы региона, Верхневолжье должно быть готово к началу отопительного сезона к 15 сентября.

«Время, которое есть до начала отопительного сезона, должно быть использовано максимально эффективно. Нужен очень жёсткий и максимально детализированный промежуточный контроль. Мы должны осуществлять еженедельный мониторинг хода подготовки в городах и районах с фотоотчётами», — поставил задачу Игорь Руденя.

В муниципалитетах эта работа должна проводиться под личным руководством и контролем со стороны глав, добавил Губернатор.

За подготовку подведомственных учреждений социального блока установлена персональная ответственность руководителей исполнительных органов государственной власти.

Министерству строительства и ЖКХ поручено обеспечить контроль за своевременностью текущих расчётов за потреблённые энергоресурсы, а также погашением задолженности всех категорий потребителей за газ, электричество, тепловую энергию. Будет продолжена работа по передаче бесхозных объектов ЖКХ в муниципальную собственность.

С 1 июля по 15 сентября планируется провести проверку подготовки жилищного фонда Верхневолжья к эксплуатации в зимнее время и выдачу паспортов готовности домов.

К работе в зимних условиях в регионе требуется подготовить 805 котельных, 5 генерирующих источников и более 1900 км теплосетей. Всего на реконструкцию, модернизацию, строительство и капремонт объектов теплового хозяйства Тверской области направят порядка 225 млн рублей. В том числе, более 183 млн рублей из областной казны, около 42 млн рублей из бюджетов муниципальных образований. В первую очередь, средства будут направлены на объекты, которые требуют неотложного ремонта или реконструкции.

Подготовка теплового комплекса Твери к новому отопительному сезону в этом году началась в апреле. В настоящее время из 14 этапов гидравлических испытаний проведено четыре. Переложено 7,5 км из запланированных15 км тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии. Реконструкция сетей должна пройти на ул.Новоторжской, Резинстроя, Мичурина и пл. Конституции.

Также в ходе обсуждения поднимались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду объектов электроэнергетики и дорожного хозяйства региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Комментарии специалистов:

Еще 27 апреля на очередной сессии Собрания депутатов Конаковского района было принято единогласное решение по принятию полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению от поселений: Старомелковское с/п, Городенское с/п, Ручьевское с/п, Селиховское с/п.



Ранее о необходимости передачи данных функций на уровень муниципальных районов на территории всей Тверской области заявил Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании в Правительстве Тверской области.



Сообщает пресс-служба администрации Конаковского района:

В настоящее время в администрации Конаковского района ведется поэтапный прием полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению от вышеуказанных сельских поселений. Для исполнения новых полномочий администрацией Конаковского района создается районное муниципальное унитарное предприятие.



Учитывая то, что совсем скоро начнется отопительный сезон, а состояние тепловых сетей в п.Селихово и котельных в д.Ручьи, с.Городня неудовлетворительное, администрацией Конаковского района было принято решение провести работы по их ремонту и модернизации. Были заявлены следующие виды работ: реконструкция системы теплоснабжения в д.Ручьи, реконструкция котельной в с.Городня, а также, капитальный ремонт тепловой сети в п.Селихово.



1 июня на совещании под председательством Губернатора Тверской области «Об определении необходимых объемов финансирования на подготовку теплоэнергетических комплексов к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов» был рассмотрен и условно одобрен перечень объектов теплоснабжения Конаковского района, для подготовки которых к прохождению отопительного сезона, необходимо выделение средств из областного бюджета. Примерная стоимость реконструкции теплоснабжения в Конаковском районе, по трем заявленным видам работ составляет 49 889 400 рублей, из бюджета Конаковского района предполагается софинансирование в размере 16 % от общей стоимости, что составляет 7 982 300 рублей. Изменения в бюджет Конаковского района будут внесены на ближайшей сессии Собрания Депутатов Конаковского района.



Проведение данных работ позволит: устранить аварийность объектов, повысить качество оказываемых услуг, снизить затраты на функционирование объектов, а также снизить задолженность по оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения.