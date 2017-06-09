КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД В ЮРЕНЕВЕ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ

Комбикормовый завод ГК «АгроПромкомплектация» в Тверской области увеличил производительность

На комбикормовом заводе Группы компаний «АгроПромкомплектация», расположенном в с. Юренево Конаковского района, реконструируют пункт перегрузки сырья и планируют в два раза увеличить пропускную способность железнодорожных вагонов.

По словам Павла Морозова, главного инженера филиала «Агропромкомплектация КОМБИ» Агрофирмы «Дмитрова Гора», на комбикормовом заводе в с. Юренево продолжается плановая подготовка к периоду уборочной кампании.

- В связи с полным заполнением нового СВК в Тверской области и увеличением поголовья КРС на животноводческом молочном комплексе в дер. Ручьи в Тверской области нам требуется производить больше комбикормов, - рассказал Павел Морозов. – Текущая производительность филиала «АгроПромкомплектация Комби» - 14 тыс. тонн комбикормов в месяц. В сезон завод должен работать без сбоев. Поэтому сегодня мы проводим ревизию оборудования, модернизировали зерносушильный комплекс, интегрировав его в общую структуру автоматической системы управления технологическими процессами производства. Один из главных объектов реконструкции – железнодорожный пункт перегрузки сырья. К осени в два раза увеличим количество вагонов в тупике при единовременной постановке под разгрузку – с 6 до 12. Перечисленные мероприятия дадут положительный экономический эффект, который будет определён в ближайшее время.

Департамент по связям с общественностью Группы компаний «АгроПромкомплектация».