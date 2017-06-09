ПРОДУКЦИЮ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Федеральные торговые сети готовы расширять присутствие

на прилавках продукции производителей Тверской области

20 июня Губернатор Игорь Руденя и статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов провели в Правительстве Тверской области совещание, посвященное взаимодействию власти и бизнеса в вопросах развития многоформатной торговли. В обсуждении приняли участие руководители региональных и федеральных торговых сетей, ведущих предприятий региона.

«В Тверской области уделяется большое внимание вопросам развития торговли, в том числе многоформатной. Обеспечивая сбыт местным предприятиям, торговля стимулирует развитие производства, малого и среднего бизнеса, способствует созданию дополнительных рабочих мест», - подчеркнул Игорь Руденя.

Виктор Евтухов отметил, что особую значимость сейчас приобретает развитие нестационарной, ярмарочной торговли, как наиболее перспективной и удобной для сельхозпроизводителей.

«Такие форматы торговли нужны сельхозпроизводителям, которые не всегда могут попасть в крупные торговые сети. Для них это возможность реализовывать свою продукцию, а для населения – приобрести товары хорошего качества», - сказал Виктор Евтухов.

В Тверской области эти подходы активно реализуются. За последние два года количество проведённых ярмарок в Тверской области увеличилось почти на 60%, с начала 2016 года число площадок выросло до 88. Кроме того, Правительством области совместно с госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и компанией «Роснефть» реализуется проект по созданию в регионе многофункциональных зон дорожного сервиса, где предусматриваются места для презентации и торговли продукцией тверских производителей. До 2020 года планируется создать 6 таких многофункциональных зон. Первый комплекс будет установлен на презентационной площадке в Конаковском районе.

Еще одна тема для обсуждения – взаимодействие с крупными торговыми сетями. Сейчас в регионе действуют три региональных и семь федеральных торговых сетей. В большинстве из них представлена продукция тверских производителей. Задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей - расширять наличие местных продуктов в гипермаркетах.

Представители тверских предприятий озвучили свои предложения по решению данного вопроса. По их мнению, необходимо улучшать качество производимых товаров для повышения их конкурентоспособности, делать более прозрачным процесс производства продуктов. Представители торговых сетей в свою очередь выразили готовность идти навстречу местным предпринимателям и расширять присутствие на прилавках продукции производителей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.