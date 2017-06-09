АРХИМЕД-2017: НАГРАДЫ ТВЕРСКИХ УЧЕНЫХ

Тверские ученые удостоены медалей и дипломов международного салона «Архимед-2017»

Инновационные разработки тверских ученых отмечены высокими наградами 20-го Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017». Делегации Верхневолжья вручили 6 медалей разного достоинства, дипломы и благодарности.

«В Тверской области сосредоточен значительный научный потенциал. Он должен быть задействован в решении приоритетных задач: улучшении здравоохранения, развитии инфраструктуры, модернизации системы ЖКХ, поддержке малого и среднего бизнеса, доступности для населения образования, культуры и спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В экспозицию тверского региона вошли 8 разработок вузов. Кроме того, впервые были представлены проекты учащихся Тверской гимназии № 44 и Тверского колледжа им. А.Н. Коняева.

Золотыми медалями международного салона «Архимед-2017» отмечены разработки Инжинирингового центра ТвГУ «Зеленая химия» (проект «Получение полилактидных изделий для медицинских целей методами зеленой химии») и Тверского государственного медицинского университета (проект «Устройство для артроскопического рассечения передней крестообразной связки у больных с дисплазией соединительной ткани»).

Серебряные медали вручены за разработки ТГМУ «Устройство для временной остановки наружного артериального кровотечения», ТвГУ «Способ получения профильных изделий на основе монокристаллов германия» и ТвГТУ «Способ получения алкиловых эфиров жирных кислот».

Бронзовой медалью награждена разработка ученых ТвГТУ «Лабораторный стенд валкового грохота с активным интенсификатором».

Тверские вузы и дебютанты салона – Тверская гимназия № 44 и Тверской колледж им. А.Н. Коняева – награждены дипломами почтения и благодарностями.

В 2017 году международный салон «Архимед» собрал 300 организаций из 22 государств и 52 регионов России, которые представили 1100 изобретений и инновационных технологий. В состав международного жюри вошли эксперты Федерального института промышленной собственности.

Пресс-служба Правительства Тверской области.