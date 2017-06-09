ОЧИСТНЫЕ В ОСТАШКОВЕ ЖДУТ МОДЕРНИЗАЦИИ

Правительство Тверской области рассмотрит возможность оказания поддержки в модернизации очистных сооружений Осташкова

Со стороны Правительства Тверской области рассматривается возможность оказания содействия в модернизации очистных сооружений Осташкова. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам посещения Верхневолжского кожевенного завода сегодня, 20 июня, где глава региона побывал вместе со статс-секретарем – заместителем Министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым.

«Есть необходимость технологической доработки очистных сооружений, которые обслуживают не только завод, но и жителей. Область готова оказать содействие предприятию в решении данной проблемы. Необходимо рассмотреть вопрос о придании нового статуса объекту для его дальнейшей модернизации», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Очистные сооружения в Осташкове были введены в эксплуатацию в 1974 году. Их работа находится в ведении Верхневолжского кожевенного завода. С 2015 года предприятие занимается техническим перевооружением и модернизацией комплекса очистных сооружений.

«Помимо развития производства, бизнес-проектов предприятию необходимо решать и социальные вопросы, создавать комфортные условия для жизни людей. Для этого на сегодняшний день сделано немало», – подчеркнул Виктор Евтухов.

Общая стоимость инвестиционных затрат за последние два года составила более 108 млн рублей. Для достижения нормативного качества сточных вод необходимо реализовать второй этап модернизации и технического перевооружения очистных. В настоящее время идет разработка соответствующего проекта. Стоимость работ оценивается в 52 млн рублей.

Также есть необходимость модернизации биологических очистных сооружений, на которые поступают сточные воды из Осташкова. Стоимость данных работ с учетом проектирования составит 600 млн рублей.

В решении проблемы Тверская область рассчитывает на поддержку Москвы. Такое направление взаимодействия предусмотрено в соглашении о сотрудничестве, подписанном между Губернатором Игорь Руденей и мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2016 году.

Справочно: В мае этого года более 508,7 млн рублей было дополнительно перечислено мэрией Москвы на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко Тверской области. Решение о финансировании проекта принято Правительством столицы. Ранее на эти цели Верхневолжье уже получало из бюджета Москвы 150 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.