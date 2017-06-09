ГУБЕРНАТОР РУДЕНЯ И ЗАММИНИСТРА ЕВТУХОВ НА ОСТАШКОВСКОМ КОЖЕВЕННОМ ЗАВОДЕ

Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

посетили кожевенный завод в Осташкове

Сегодня, 20 июня, Губернатор Тверской области Игорь Руденя и статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, который находится с рабочей поездкой в Тверской области, посетили АО «Верхневолжский кожевенный завод» в Осташкове.

Виктор Евтухов отметил высокий уровень организации производственных процессов: современное оборудование, грамотный подбор персонала.

«По качеству изделия готовы конкурировать с российскими и западными образцами. У завода хорошие перспективы для работы с крупнейшими потребителями кожевенного сырья в нашей стране и за рубежом: компаниями автопрома, мебельными фабриками и другими. Для этого необходимо получить соответствующий сертификат. Знаю, что предприятие уже находится в процессе реализации этого проекта», – прокомментировал замминистра итоги посещения завода.

Игорь Руденя подчеркнул, что задача области – содействовать в увеличении конкурентоспособности предприятия.

«На заводе трудится профессиональный коллектив, закуплено хорошее оборудование, выпускается широкая линейка продукции. Готовы посмотреть дополнительные меры поддержки, в том числе по оказанию помощи в реализации продукции и приобретении сырья», – сказал Губернатор.

Поддержка может быть оказана через активы регионального фонда развития промышленности, который создан в Тверской области. Через фонд бизнес может получать льготные займы под 5% годовых. В областном бюджете на эти цели в 2017 году предусмотрено 48,3 млн рублей.

Виктор Евтухов обратил внимание, что сегодня тверские производители активно работают с федеральным фондом развития промышленности, в том числе средства выделяются на техническое перевооружение, создание новых производств.

Замминистра также добавил, что промышленному комплексу Тверской области сегодня предоставляется федеральная поддержка и по другим направлениям. Со стороны Минпромторга России по всем программам региону будет оказано содействие, заверил Виктор Евтухов.

Справочно: Верхневолжский кожевенный завод является одним из старейших предприятий в области и ведет свою историю от мануфактуры купца Савина, основанной в 1730 году. Сейчас завод – в числе лидеров кожевенного производства в стране. Продукция поставляется крупным мировым производителям обуви, кожаной мебели и кожгалантереи.

В 2014 году на предприятии началась модернизация, что позволило увеличить объемы производимой продукции, освоить новые направления деятельности. В 2015 году введена в эксплуатацию уникальная линия по выпуску пищевого коллагена. Продукт используется производителями мясных фаршей и колбас в качестве пищевой добавки и соответствует лучшим животным белкам, реализуемым на мировом рынке. Среди покупателей продукта крупнейшие мясокомбинаты, такие как «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод».

В 2020 году планируется запустить новую линию финишной отделки, а также выполнить модернизацию оборудования кожевенного производства. Проект оценивается в 334 млн рублей.

В прошлом году Верхневолжский кожевенный завод получил в Министерстве промышленности и торговли РФ субсидию на возмещение части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, в размере 21,3 млн рублей.

На предприятии трудятся более тысячи человек, завод ежегодно перечисляет около 160 млн рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Предприятие участвует в решении социальных вопросов. В 2016-ом реализован проект по модернизации котельной, которая является источником тепловой энергии как для завода, так и для Осташкова. Стоимость проекта – 74 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.