В КАШИН - НА ФЕСТИВАЛЬ КАШИ!

НА ФЕСТИВАЛЕ КАШИ В КАШИНЕ ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ ПОЯВЛЕНИЯ РИСА В РОССИИ

На пятом Всенародном фестивале каши, планируется заварить одну из самых загадочных каш - рисовую, которая отмечает в 2017 году юбилей! Ровно 230 лет назад казаки привозят «сарачинское пшено» на русскую землю, с тех пор оно уже не сходит со столов наших сограждан. И сегодня рисовая крупа одна из самых популярных! Фестиваль состоится 24 июня, открытие в 12.00. в городском саду г. Кашина Тверской области.

ВСЕНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАШИ В КАШИНЕ символизирует единство народов России: «заварить кашу», стать «однокашниками» на этом событии предлагается всем участникам. Идеология Фестиваля каши – здоровый образ жизни и питания, встреча исторической кулинарии и современных новаций, возвращение к корням и восприятие наследия подрастающим поколением.

Фестиваль каши в Кашине – одно из тех событий, которое строит здоровый и процветающий образ нашей родины – России!

На Всенародном Фестивале Каши каждый сможет:

​ Вместе с артистами, казаками и всем народом, чествовать юбилей риса (230 лет в нашей стране) и юбилей города Кашина (730 лет).

​ попробовать самые вкусные каши от профессионалов кулинарного дела на УЛИЦЕ КАШЕВАРОВ

​ продегустировать КУЛИНАРНЫЕ БРЕНДЫ Верхней Волги на УЛИЦЕ ГОРОДОВ:

​ поучиться кулинарному искусству у ведущих шеф-поваров

​ купить на ярмарке крупы, посуду и сопутствующие товары здорового питания от сельхозпроизводителей;

​ Попробовать себя в гончарном деле, кубовой набойке, ткачестве и лыковой игрушке в СЛОБОДЕ МАСТЕРОВ

​ окунуться в атмосферу игрищ и забав на исторических аттракционах «Закрутиха», восстановленных по старинным гравюрам;

​ помериться силой в стане богатырей-ратоборцев;

​ заварить фолк-кашу с этно-коллективами всей Верхней Волги на музыкальной поляне;

​ выбрать КАШЕВАРА ГОДА среди профессионалов и любителей.

Кроме того, на дополнительных площадках Фестиваля:

- интерактивные экскурсии в Музее Каши и Кашинских традиций

- интерактивные экскурсии в новом Центре культуры и ремесел Кашинского края «ДОМЪ КРЕСТЬЯНИНА»

Специально для журналистов и партнеров фестиваля 24 июня будет организован трансфер из Москвы в Кашин. Журналистов ждет посещение программы фестиваля, экскурсия по городу и пресс-конференция. По вопросам аккредитации СМИ обращаться к Гугашиной Светлане Игоревне: 89106481637

Организаторы Всенародного фестиваля каши в Кашине:

Администрация Кашинского района

Туристическая компания «КАШИН ГРАД»

Партнеры фестиваля: Ассамблея народов России, Российский союз Туриндустрии, АНО «Дом ремесел Славич», Журнал «Отдых в России»,портал «Российский туризм»,

инфопортал domotdiha.ru

Исполнительная дирекция фестиваля:

Алексей Кириллович Столяров - 89157067105

Светлана Игоревна Гугашина - 89157480196

Федеральный координатор: Ирина Владимировна Галанова - 89255053328

nakashy@mail.ru

www.festival.kashin-grad.ru

https://vk.com/event95522915 - мы в контакте, https://www.facebook.com/events/1724802364404066/ - мы на фейсбуке