В КАШИН - НА ФЕСТИВАЛЬ КАШИ!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
НА ФЕСТИВАЛЕ КАШИ В КАШИНЕ ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ ПОЯВЛЕНИЯ РИСА В РОССИИ
На пятом Всенародном фестивале каши, планируется заварить одну из самых загадочных каш - рисовую, которая отмечает в 2017 году юбилей! Ровно 230 лет назад казаки привозят «сарачинское пшено» на русскую землю, с тех пор оно уже не сходит со столов наших сограждан. И сегодня рисовая крупа одна из самых популярных! Фестиваль состоится 24 июня, открытие в 12.00. в городском саду г. Кашина Тверской области.
ВСЕНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАШИ В КАШИНЕ символизирует единство народов России: «заварить кашу», стать «однокашниками» на этом событии предлагается всем участникам. Идеология Фестиваля каши – здоровый образ жизни и питания, встреча исторической кулинарии и современных новаций, возвращение к корням и восприятие наследия подрастающим поколением.
Фестиваль каши в Кашине – одно из тех событий, которое строит здоровый и процветающий образ нашей родины – России!
На Всенародном Фестивале Каши каждый сможет:
Вместе с артистами, казаками и всем народом, чествовать юбилей риса (230 лет в нашей стране) и юбилей города Кашина (730 лет).
попробовать самые вкусные каши от профессионалов кулинарного дела на УЛИЦЕ КАШЕВАРОВ
продегустировать КУЛИНАРНЫЕ БРЕНДЫ Верхней Волги на УЛИЦЕ ГОРОДОВ:
поучиться кулинарному искусству у ведущих шеф-поваров
купить на ярмарке крупы, посуду и сопутствующие товары здорового питания от сельхозпроизводителей;
Попробовать себя в гончарном деле, кубовой набойке, ткачестве и лыковой игрушке в СЛОБОДЕ МАСТЕРОВ
окунуться в атмосферу игрищ и забав на исторических аттракционах «Закрутиха», восстановленных по старинным гравюрам;
помериться силой в стане богатырей-ратоборцев;
заварить фолк-кашу с этно-коллективами всей Верхней Волги на музыкальной поляне;
выбрать КАШЕВАРА ГОДА среди профессионалов и любителей.
Кроме того, на дополнительных площадках Фестиваля:
- интерактивные экскурсии в Музее Каши и Кашинских традиций
- интерактивные экскурсии в новом Центре культуры и ремесел Кашинского края «ДОМЪ КРЕСТЬЯНИНА»
Специально для журналистов и партнеров фестиваля 24 июня будет организован трансфер из Москвы в Кашин. Журналистов ждет посещение программы фестиваля, экскурсия по городу и пресс-конференция. По вопросам аккредитации СМИ обращаться к Гугашиной Светлане Игоревне: 89106481637
Организаторы Всенародного фестиваля каши в Кашине:
Администрация Кашинского района
Туристическая компания «КАШИН ГРАД»
Партнеры фестиваля: Ассамблея народов России, Российский союз Туриндустрии, АНО «Дом ремесел Славич», Журнал «Отдых в России»,портал «Российский туризм»,
инфопортал domotdiha.ru
Исполнительная дирекция фестиваля:
Алексей Кириллович Столяров - 89157067105
Светлана Игоревна Гугашина - 89157480196
Федеральный координатор: Ирина Владимировна Галанова - 89255053328
https://vk.com/event95522915 - мы в контакте, https://www.facebook.com/events/1724802364404066/ - мы на фейсбуке