В 2016 году тверской бизнес заключил 26 международных и межрегиональных соглашений при поддержке Венчурного фонда

Представители тверского бизнеса активно развивают экономические связи с деловыми партнерами из регионов России и зарубежных стран. При содействии Тверского областного центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, действующего на базе Венчурного фонда Тверской области, в 2016 году компании Верхневолжья подписали 26 соглашений о международном и межрегиональном сотрудничестве. Кроме того, заключено 6 экспортных контрактов и один контракт по трансферу технологий.

«Наши предприятия имеют серьезные мощности. Задача – обеспечить конкурентоспособность производимой в Тверской области продукции», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Стимулировать развитие бизнеса в регионах – одна из задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ в декабре прошлого года.

Тверской областной центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства помогает бизнесу в поисках партнеров по России и за рубежом, оказывает консультативную помощь в выходе на новые рынки. В частности, для предпринимателей в прошлом году были организованы четыре международные бизнес-миссии в Германию, Италию, Китай и Индонезию и три межрегиональные – в Казань, Москву и Республику Крым.

В 2017 году поддержка продолжается. Тверские предприниматели уже побывали с бизнес-миссией в Армении. Впереди – деловые поездки во Вьетнам и Австрию, контакты с потенциальными партнерами из Чехии, участие в межрегиональных выставках в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящее время Венчурный фонд Тверской области анализирует заявки, поступившие от предпринимателей на конкурс «Лучший экспортер Верхневолжья – 2016». Конкурс проводится среди промышленных, торговых и инновационных предприятий региона, экспортирующих за пределы Российской Федерации товары (работы, услуги), произведенные на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.