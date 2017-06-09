В РУЧЬИ ПРИВЕЗЛИ ГОЛЛАНДСКИХ НЕТЕЛЕЙ

Агрофирма «Дмитрова Гора» приобрела партию голландских нетелей

Животноводческий молочный комплекс (принадлежит ГК «АгроПромкомплектация»), введённый в эксплуатацию в д. Ручьи Конаковского района Тверской области в 2016 году, продолжает комплектоваться новым поголовьем КРС. В июне в филиал Агрофирмы «Дмитрова Гора» - «Дмитрогорское молоко» - из Голландии доставили более 430 нетелей.

Поголовье для молочных комплексов КРС Группы компаний «АгроПромкомплектация» формируется из коров голштино-фризской породы голландской селекции. По словам Марии Журавлёвой, главного зоотехника АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (входит в ГК «АгроПромкомплектация»), пять дней в дороге животные перенесли благополучно.

- После приёмки нетелей ждёт тридцатидневный карантин, во время которого специалисты проведут необходимые ветеринарные мероприятия и биркование, - рассказала Мария Журавлёва. – После отёла каждая корова получит электронный чип для персональной идентификации. В будущем молодняк станет основным дойным стадом, обеспечивающим Дмитрогорский молочный завод сырьём высшего качества.

Сегодня на новом молочном комплексе Ручьи содержится 3570 голов скота. Проектная мощность комплекса составляет 6000 голов.

Департамент по связям с общественностью Группы а компаний «АгроПромкомплектация»