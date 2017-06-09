ФЕСТИВАЛЬ "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА НА СЕЛИГЕРЕ"

В фестивале «Музыкальные вечера на Селигере» в Тверской области примут участие звезды российской и мировой сцены

23 июня в концертном зале Воскресенской церкви в Осташкове состоится торжественное открытие XXX Международного фестиваля «Музыкальные вечера на Селигере».

Фестиваль проводится при поддержке регионального Правительства. На его проведение из бюджета Тверской области направят 1 млн рублей. Решение было принято на одном из заседаний Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В первый день фестиваля с программой духовной музыки, в том числе от современных композиторов, а также русских народных песен и популярных современных мелодий выступит Московский мужской концертный хор под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Рыбина.

25 июня в 19.00 в концертном зале Воскресенской церкви в Осташкове выступит лауреат всероссийских и международных фестивалей квартет «Московская балалайка». В программе примет участие народный артист РСФСР Владимир Мальченко (баритон) и лауреат международных конкурсов, солистка Государственного академического ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной Наталья Кириллова (сопрано).

Фестиваль пройдет и на других площадках. 26 июня в детской школе искусств им. И.К. Архиповой пройдет мастер-класс «Основы техники речи» от преподавателя сценической речи Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Натальи Морозовой.

27 июня в Воскресенской церкви состоится премьера программы «Избранные шедевры виолончельной музыки». Популярные пьесы Ф. Шуберта, И. Брамса, К. Дебюсси, С. Рахманинова и других композиторов прозвучат в исполнении победителя международного конкурса им. П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов Дениса Шаповалова (виолончель) и профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Вершинина (фортепиано).

Торжественное закрытие фестиваля состоится 29 июня. На сцене с программой «Любовь меняет все» выступит звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская (сопрано). В концерте примут участие Анна Кривцова (фортепиано) и Алексей Упрямов (скрипка).

Справочно: «Музыкальные вечера на Селигере» начали проводиться 30 лет назад по инициативе и при поддержке известной во всем мире русской певицы Ирины Архиповой. Помимо нее в разные годы здесь выступали Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Борис Штоколов, Евгений Дога, Русский хор им. Свешникова, квартет имени Шостаковича, Василий Лановой, Валерий Золотухин, Светлана Тома и другие звезды.

Ежегодно концерты фестиваля посещает около 3 тысяч зрителей.

На протяжении 17 лет ведущими фестиваля были Святослав Бэлза и Элеонора Беляева.

Пресс-служба Правительства Тверской области.