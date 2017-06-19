ЛЕКАРСТВА - ЛЬГОТНИКАМ

В Тверской области закуплено 95% лекарств для обеспечения льготных категорий жителей региона

Ситуация с лекарственным обеспечением льготников стала одной из тем оперативного совещания с членами Правительства Тверской области, которое сегодня, 19 июня, провел Губернатор Игорь Руденя.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств в стране. В Тверской области системная работа в этом направлении ведется на протяжении года.

«Система лекарственного обеспечения льготных категорий граждан должна работать как часы: четко, без нарушений, с соблюдением всех установленных процедур. В отрасли здравоохранения это особенно важно», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В регионе внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. Губернатором Игорем Руденей принято решение о расширении сети государственных аптек «Фармация». Общее количество ее пунктов к концу 2017 года составит порядка 36, из них 26 будут осуществлять льготный отпуск.

По словам заместителя Председателя Правительства – министра здравоохранения Тверской области Виталия Синоды, благодаря принятым мерам в регионе в этом году значительно снизилось количество отсроченных рецептов. Сейчас их число составляет 40. По данным рецептам проведены дополнительные закупки, поставки ожидаются в ближайшее время.

Как было отмечено на совещании, ведется работа по упрощению процедуры поставок лекарств, распределению их остатков между аптеками. За последний месяц в регионе заключено 1850 госконтрактов на поставку медикаментов.

Всего с января 2017-го на склад поступило 95% лекарств по региональной льготе и 86% по федеральной от общего объема заключенных контрактов. Все медикаменты отгружены в аптеки.

Пресс-служба Правительства Тверской области.