ШТРАФЫ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Более 650 тыс. рублей штрафов наложено за истекший месяц за ненадлежащее содержание дорог в Тверской области

Осуществление надзора за обеспечением сохранности региональных автодорог обсуждалось сегодня, 19 июня, на оперативном совещании с членами областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

С 15 мая по 15 июня Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций рассмотрено 89 обращений граждан о ненадлежащем состоянии дорог, по 56 проведены контрольные выезды. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Калининского, Калязинского, Кимрского районов.

По итогам проверки исполнения требований по содержанию и ремонту автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 650 тыс. рублей, на сегодняшний день взыскано 215 тыс. рублей.

«Необходимо штрафовать и юридические, и должностные лица. Это более существенно. Недопустимо работать спустя рукава», – подчеркнул Игорь Руденя.

Контроль велся и за исполнением работ на переходящих объектах прошлого года. В итоге признаны готовыми к вводу в эксплуатацию два объекта, незавершенные в 2016-ом: участок дороги Торжок-Осташков в Осташковском районе и дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Весьегонском и Бежецком районах. Еще на пяти объектах работы продолжаются.

Игорь Руденя также обратил внимание на необходимость приведения в порядок обочин дорог, нанесения качественной разметки. Эти и другие требования должны быть учтены при утверждении стандартов содержания региональных дорог, указал глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.