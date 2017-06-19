ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ

Итоги отопительного сезона 2016-2017 годов и подготовку к сезону 2017-2018 обсудят на заседании Правительства Тверской области 21 июня. По поручению Губернатора Игоря Рудени ремонтные работы, проверка котельных, диагностика и гидравлические испытания теплосетей, формирование запасов топлива должны быть проведены до середины сентября.

«Главы районов и городов должны строго контролировать выполнение работ по всем направлениям подготовки к отопительному сезону», — отметил Игорь Руденя на одном из совещаний, посвящённых этому вопросу.

Отопительный сезон 2016-2017 начался на две недели раньше обычных сроков — 16 сентября, а завершился 23 мая. В этот период было зафиксировано на 49% меньше аварий, чем в предыдущий. На 21% по сравнению с отопительным сезоном 2015-2016 годов снизилось число технологических отказов.

В целом ТЭК региона функционировал в штатном режиме, аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.

В 2016 году Правительством области была создана рабочая группа для усиления контроля подготовки к осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального комплекса Твери. Это позволило выполнить ремонтную программу основного и дополнительного генерирующего оборудования, реконструкцию магистральных тепловых сетей, текущий ремонт магистральных и распределительных тепловых сетей. Проведён капремонт более 18,7 тыс. пог. м магистральных тепловых сетей. Из областного бюджета на эти цели было выделено 155 млн рублей.

Кроме того, на средства региональной казны вместо сгоревшей котельной построена новая газовая установка для школы посёлка Красное Знамя Спировского района.

Всего в Тверской области 805 котельных и более 1900 км тепловых сетей. В 2017 году на приведение в порядок объектов теплового хозяйства в муниципальных образованиях выделено более 225 млн рублей, в том числе, порядка 183 млн рублей — из регионального бюджета. В первую очередь, средства будут направлены на объекты, которые требуют неотложного ремонта или реконструкции.

Пресс-служба Правительства Тверской области.