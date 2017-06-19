ЖКХ: Модернизация теплоснабжения Не так давно мы сообщали, что 27 апреля на очередной сессии Собрания депутатов Конаковского района было принято единогласное решение по принятию полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению от Старомелковского, Городенского, Ручьевского, Селиховского сельских поселений. Ранее о необходимости передачи данных функций на уровень муниципальных районов на территории всей Тверской области заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании в правительстве Тверской области. В настоящее время в администрации Конаковского района ведется поэтапный прием полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению от вышеуказанных сельских поселений. Для исполнения новых полномочий администрацией Конаковского района создается районное муниципальное унитарное предприятие. Учитывая то, что совсем скоро начнется отопительный сезон, а состояние тепловых сетей в с. Селихово и котельных в д. Ручьи, с. Городня неудовлетворительное, администрацией Конаковского района было принято решение провести работы по их ремонту и модернизации. Были заявлены следующие виды работ: реконструкция системы теплоснабжения в д. Ручьи, реконструкция котельной в с. Городня, а также капитальный ремонт тепловой сети в с. Селихово. 1 июня на совещании под председательством губернатора Тверской области «Об определении необходимых объемов финансирования на подготовку теплоэнергетических комплексов к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов» был рассмотрен и условно одобрен перечень объектов теплоснабжения Конаковского района, для подготовки которых к прохождению отопительного сезона необходимо выделение средств из областного бюджета. Примерная стоимость реконструкции теплоснабжения в Конаковском районе по трем заявленным видам работ составляет 49 889 400 рублей, из бюджета Конаковского района предполагается софинансирование в размере 16 процентов от общей стоимости, что составляет 7 982 300 рублей. Изменения в бюджет Конаковского района будут внесены на ближайшей сессии Собрания депутатов Конаковского района. Проведение данных работ позволит устранить аварийность объектов, повысить качество оказываемых услуг, снизить затраты на функционирование объектов, а также снизить задолженность по оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения. Татьяна ДУРАСОВА, пресс-служба АКР.