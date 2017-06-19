НА КОНАКОВСКИЙ АКВАБАЙК ПРИЕХАЛИ ЛУЧШИЕ

В чемпионате России по аквабайку в Тверской области приняли участие лучшие спортсмены страны

17 июня в Конаковском районе Тверской области завершился чемпионат России по аквабайку. Соревнования посетил Губернатор Игорь Руденя.

«Это очень значимое мероприятие, для нас большая честь принимать соревнования всероссийского уровня, которые проходят уже не в первый раз в Тверской области", – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул: Правительство Тверской области намерено развивать массовые виды спорта в регионе, в том числе греблю и другие дисциплины.

Чемпионат России по аквабайку прошел в акватории Московского моря у «Конаково Ривер Клаб». Спортсмены в разных возрастных категориях разыграли титулы чемпионов и награды в нескольких возрастных группах среди мужчин и женщин в трех дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл. Параллельно организовано первенство страны по аквабайку среди юниоров.

Общее количество участников состязаний – около 50 человек. Среди них – чемпионы и призеры российских соревнований по аквабайку: Павел Колотовкин, Арсений Матанцев и другие. Для гостей и болельщиков подготовлена развлекательная программа. Среди приглашенных звезд – актер Гоша Куценко.

Чемпионат России по аквабайку проходит в Тверской области второй год подряд. В прошлом году состязания состоялись в Твери.

В Конаковском районе в акватории Иваньковского водохранилища с 10 по 12 июня организована первая в РФ «Народная регата», приуроченная к Дню России. В феврале текущего года более 5 тысяч человек приняли участие во всероссийском фестивале «Народная рыбалка», который также прошел в Конаково.

Пресс-служба Правительства Тверской области.