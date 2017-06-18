C ДНЕМ МЕДИКА!

18 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Тверской области!

Искренне поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Исключительное чувство ответственности, преданность своему делу, чуткость и милосердие – вот качества, без которых невозможно выполнение вашей непростой, но очень важной миссии. В основе вашей работы – неуклонное соблюдение принципов врачебной этики и главного постулата «не навреди». Люди доверяют вам самое ценное – свою жизнь и здоровье, и вы оправдываете это доверие неустанным подвижническим трудом.

Примите слова искренней благодарности за неравнодушие и достойное выполнение профессионального долга. Особые слова признательности я адресую ветеранам тверского здравоохранения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых достижений!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые работники медицинской сферы! От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником.

Существует много профессий, но быть врачом — это самое трудное и самое благородное дело. В медицину не приходят случайные люди. Милосердие, сострадание, ответственность, желание помочь — это ваш осознанный выбор, и на этих принципах основана ваша профессиональная деятельность. Очень трудно каждый день делить с людьми их боль, страдания, даря при этом надежду, веру и жизнь. Но именно вы, кто связал себя с медициной, способны делать это.

В этот праздничный день мы от всего сердца выражаем вам благодарность за самоотверженный труд. Искренне желаем профессиональных успехов, здоровья, благополучия и счастья! Пусть ваша деятельность дает только положительный результат! С уважением,

депутат ЗС Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.

Уважаемые медицинские работники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной, но самой благородной профессией на земле. Самоотверженное служение своему делу, милосердие позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни. У каждого из нас найдётся немало тёплых слов благодарности докторам и младшему медицинскому персоналу за готовность в любую минуту прийти на помощь.

Сегодня идёт модернизация здравоохранения. С внедрением в медицину высоких технологий повышается ответственность работников учреждений здравоохранения.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на своём посту – дежурить в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи». Во все времена ваша трудная миссия была и остаётся одной из самых милосердных, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и дальнейшей успешной профессиональной деятельности во благо России!

Де5путат Государственной Думы Российской Ф5едерации Светлана Максимова.