Тверская область увеличивает объемы строительства

Тверская область оказалась в числе десяти регионов России, которые в первом квартале 2017 года ежемесячно увеличивали объемы строительства. Эти данные представлены в аналитическом бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ – Итоги I квартала 2017 года», подготовленном экспертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

«У нас есть все возможности для увеличения темпов строительства жилья, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. – На начало года в регионе на различных стадиях готовности находились 200 многоквартирных домов. По итогам первого квартала 2017-го года в целом по отрасли рост составил 113,6%».

В аналитическом бюллетене отмечено, что объем строительных работ в первом квартале 2017 года в России снижался. Это объясняется ограниченной доступностью к финансовым ресурсам у российского реального сектора и недостаточно высокой предпринимательской уверенностью. По итогам января-марта падение в строительной сфере составило 4,3%.

Вместе с тем в десяти регионах на протяжении каждого из трех месяцев первого квартала 2017 года была зафиксирована положительная динамика в строительной отрасли. Помимо Тверской, это Калужская, Орловская, Тверская, Вологодская, Курганская, Кемеровская области, Республика Ингушетия, Камчатский и Приморский края и Еврейская автономная область.

Эксперты «РИА Рейтинг» ожидают улучшения ситуации в строительной отрасли в 2017 году. Этому может поспособствовать увеличение объема инвестиций и снижение процентных ставок по кредитам.

Михаил БОРОДОВ.