"КОНАКОВКУ" ОТРЕМОНТИРУЮТ ВМЕСТЕ С МОСТАМИ

В Конаковском районе Тверской области отремонтируют дорогу и четыре моста по новой технологии

В 2017 году в Конаковском районе Тверской области центральным объектом программы дорожных работ станет автодорога первого класса «Москва – Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково». Более 21 километра этой автодороги будет отремонтировано с применением новой технологии – регенерации асфальтобетонного покрытия. Это позволит увеличить срок эксплуатации дороги в два раза.

Совершенствование сети автодорог – вопрос, который постоянно находится в зоне пристального внимания руководства страны. По мнению Президента РФ Владимира Путина, от его решения зависит рост экономики, конкурентоспособность бизнеса, комплексное развитие регионов.

В Тверской области в этом году запланированы масштабные дорожные работы, на эти цели будет направлено порядка 7,8 млрд рублей федеральных и областных средств.

«В прошлом году в регионе увеличена протяженность отремонтированных дорог до 224 километров. В текущем запланирован ремонт и реконструкция 365 километров. Задача – до 2020 года привести в нормативное состояние большую часть региональных дорог, особенно тех, которые больше всего востребованы у населения», – отметил Игорь Руденя, выступая перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности Правительства Тверской области за 2016 год.

Также на автодороге «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково отремонтируют четыре моста – через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок. Ранее техническое состояние этих объектов было признано неудовлетворительным.

В мае состоялись торги на ремонт искусственных сооружений, по результатам которых определились подрядные организации. Государственные контракты между Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядчиками уже заключены.

Длина мостов через реки Инюха и Сучок – 26,1 погонных метра, через Гусевку – 35,2 погонных метра, а через Дойбицу – 41,2 погонных метра. На объектах отремонтируют пролетные строения, мостовое полотно, опоры, подходы к мостам.

В соответствии с поручением Губернатора Тверской области, контрактами предусмотрена укладка асфальтобетона до 1 октября 2017 года. Планируется, что мосты введут в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.