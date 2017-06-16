ПРОХОДИТ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦЕНТРА РОССИИ

В Тверской области проходит фестиваль народного творчества молодежных коллективов ЦФО

Сегодня, 16 июня, в Калязине Тверской области стартует VIII фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов Центрального федерального округа. Его участникам станут исполнители из восьми регионов – Тверской, Московской, Тамбовской, Ярославской, Калужской, Ивановской, Рязанской и Смоленской областей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что культура, наряду с образованием и просвещением, формирует человеческий капитал страны, является частью национального характера россиян.

«Особое значение имеет поддержка молодых талантов. В регионе принято решение о повышении в два раза стипендий для одаренных ребят и увеличении количества стипендиатов», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая с отчетом о деятельности Правительства региона перед Законодательным Собранием области.

На протяжении двух дней в Калязине выступят лучшие молодежные самодеятельные коллективы округа.

Фестиваль проводится в нескольких номинациях: инструментальное исполнительство (оркестры и ансамбли), вокально-хоровое исполнительство (хоры, ансамбли), сольное пение, хореографическое исполнительство.

Мастерство участников оценивает жюри, в составе которого профессиональные артисты страны, в том числе профессор Московского государственного университета культуры и искусств Петр Сорокин, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Цеп, художественный руководитель Тверской академической областной филармонии Андрей Кружков и другие.

Сегодня состоится торжественное открытие фестиваля. Также пройдут смотры конкурсных программ в районном доме культуры и школе № 5, выездные концерты в алферовском и василевском сельских домах культуры.

17 июня запланированы мастер-классы, гала-концерт и награждение победителей.

Справочно: VIII фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО проводят Тверской областной Дом народного творчества совместно с государственным российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» Министерства культуры РФ при поддержке администрации Калязинского района.

Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие более полутора тысяч исполнителей из всех регионов ЦФО.

Пресс-служба Правительства Тверской области.