В Тверской области проводят Бакунинские чтения и Прямухинские гуляния

16-17 июня в Твери и усадьбе тверского дворянского рода Бакуниных в селе Прямухино Кувшиновского района проходит ежегодный праздник«Бакунинские чтения». Организаторами традиционно выступают Фонд Екатерины Бакуниной, администрация Кувшиновского района при поддержке отдела культуры Тверской епархии.

«Сегодня культурная политика Тверской области – территории с глубокими историческими корнями, огромным духовным и культурным наследием – направлена, прежде всего, на сбережение базовых ценностей, воспитание в жителях и молодежи патриотизма, стремления к созиданию», – отметил Губернатор Игорь Руденя на праздновании Дня работника культуры.

В программе Бакунинских чтений – научно-практическая конференция«Тверской край и Бакунины в истории Крыма и Севастополя», которая проходит 16 июня в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького. Ее участники – краеведы и историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Твери и Тверской области.

На книжной выставке в Горьковке представлены издания из фонда библиотеки, посвященные выдающимся жителям тверского края, чья деятельность и судьба связаны с Крымом.

17 июня в селе Прямухино пройдут традиционные Прямухинские гуляния. Ежегодный праздник в старинной дворянской усадьбе в последние годы собирает множество гостей из Тверской области и городов России.

В программе гуляний – концерт, экскурсии по памятным местам усадьбы, выставки, посещение музея Бакуниных и усадебного храма. Для гостей праздника приготовят «бакунинскую уху».

Пресс-служба Правительства Тверской области.