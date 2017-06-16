МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

13 июня на аэродроме «Конаково», расположенном на территории Селиховского сельского поселения, совершил посадку вертолет «Bell-407» с российско-польским экипажем на борту, который установил новый рекорд скорости во время кругосветного перелета. Их радушно встретила конаковская земля.

«Заря» писала о старте кругосветки весной: 17 апреля экипаж в составе командира Максима Сотникова, его супруги штурмана Натальи Сотниковой и второго пилота поляка Марчина Шамборски стартовал с того же аэродрома, тепло и сердечно провожаемый десятками людей, включая и руководство Конаковского района: главу Людмилу Козлову, главу администрации Олега Лобановского и практически всех его заместителей.

По пути к экипажу присоединился еще один пилот - Михаил Мовшин, который проживает в США, а родом он, откуда и Олег Лобановский, – из Норильска. Такой вот интересный факт.

Смельчаки на чуде американской инженерной мысли облетели земной шар за 58 дней, установив новый мировой рекорд и преодолев почти 38000 километров. Помимо Олега Лобановского и огромного количества журналистов, героев встречали коллеги-летчики, дружный коллектив самого аэродрома и юные мажоретки из районного ДК «Современник», которые внесли немало позитива в общий настрой встречи героев. Их вертолет коснулся бетонки аэродрома точно в запланированное время: в 14-00 по Москве.