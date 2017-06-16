ЗАГОВИНЫ В РЕМЕННИЦАХ

…или как жители небольшой деревеньки в окрестностях села Юрьево-Девичье чтят традиции предков.

На том берегу Волги, на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения расположено немало деревень, Сегодня коренные жители там – в меньшинстве и в зимнее время редко увидишь свет в окошках более пяти-семи домов. Но летом здесь жизнь кипит: приезжают те, кто в свое время уехал «покорять столицы», перебрался жить в Москву или Тверь, да и просто переехал в Конаково. Но здесь остались корни этих людей, дома их предков. И каждый год в начале июня жители одной из таких деревень – Ременниц, собираются на поляне возле старого дома, где их прадеды также собирались еще в150 лет назад: несут на длинный деревенский стол угощения, поют песни, играют в старинные русские забавы, пляшут и общаются. Общение – это, пожалуй самое главное.

Этот праздник - заговенья перед Петровым постом, в деревне Ременницы возродился благодаря двум увлеченным людям – Виталию и Алексею. Причем, их деятельность в деревне не ограничивается лишь празднованием Заговин. Они вообще чтут историю этих мест, хотя Виталий родом из Москвы. Но еще в конце 70-х здесь купил старый дом «за 700 рублей» его отец. И он постепенно прикипел к здешним просторам и природным прелестям. У совместного увлечения появилось и интернет-отражение: второй инициатор краеведческих поисков, Алексей, создал в «Фейсбуке» группу «Ременницы и окрестности» (мы про нее еще как-нибудь расскажем поподробнее.) Была даже выпущена ограниченным тиражом богато иллюстрированная книга, куда вошло огромное количество фотоматериалов. На этом примере можно видеть, что, по сути, у любого места есть своя интересная история и любое место можно интересно подать, бы ли бы увлеченные люди. А Ременницы существуют с 16 века! Этот проект делает то же дело, что и «Конаково. Век двадцатый» нашей газеты, и проект «Корчевской уезд». Это те ресурсы, которые бережно хранят память о прошлом, благодаря увлеченности ее создателей…

Ну а праздник в Ременницах, конечно, удался. Кстати, большое спасибо экс-директору Конаковского краеведческого музея Галине Михайловне Прилепской, за то, что она свела «Зарю” с краеведами из Ременниц. Вместе с ней наш корреспондент и совершил эту увлекательную поездку. В программе было выступления народных коллективов из Юрьево-Девичья, гуляния, конкурсы, общее фотографирование всех участниковю. А какое здесь устроили праздничное застолье» С разносолами и пирогами, ароматной деревенской самогоночкой под селедочку с капусткой. Деревенские разошлись, раскраснелись – и давай играть в «Ручеек» да «Сидит соня», плясать до потери пульса… Песни и частушки, самовар и комары, разнотравье и раздолье для детей. Хорошо!

А какие здесь люди! Среди них мы увидели много знакомых лиц. Не без удивления нами выяснилось, например, что конаковской художник Николай Шитиков тоже родом из этих мест и частенько проводил свое босоногое летнее детство в Ремменницах (если, конечно, родители не ссылали его на все три месяца в пионерлагерь «Волга» Конаковского фаянсового завода). В общем, дружной семейной обстановкой Ременницы похвастаться могут, все здесь друг друга знают. А мы обязательно сюда еще приедем – ведь еще не рассказано о том, какой здесь есть свой музей и какие у этих мест известные предки! И о батюшке из Юрьево-Девичьевского храма, что любит приезжать на праздники и беседовать с народом так, что заслушаешься, мы тоже не рассказали. Так что это тема – с продолжением.