18 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны

здравоохранения Тверской области!

Искренне поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Исключительное чувство ответственности, преданность своему делу, чуткость и милосердие – вот качества, без которых невозможно выполнение вашей непростой, но очень важной миссии. В основе вашей работы – неуклонное соблюдение принципов врачебной этики и главного постулата «не навреди». Люди доверяют вам самое ценное – свою жизнь и здоровье, и вы оправдываете это доверие неустанным подвижническим трудом. Примите слова искренней благодарности за неравнодушие и достойное выполнение профессионального долга.

Особые слова признательности я адресую ветеранам тверского здравоохранения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых достижений!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники медицинской сферы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Существует много профессий, но быть врачом - это самое трудное и самое благородное дело. В медицину не приходят случайные люди. Милосердие, сострадание, ответственность, желание помочь - это ваш осознанный выбор, и на этих принципах основана ваша профессиональная деятельность.

Очень трудно каждый день делить с людьми их боль, страдания, даря при этом надежду, веру и жизнь. Но именно вы, кто связал себя с медициной, способны делать это. В этот праздничный день мы от всего сердца выражаем вам благодарность за самоотверженный труд. Искренне желаем профессиональных успехов, здоровья, благополучия и счастья! Пусть ваша деятельность дает только положительный результат!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

Они спасают жизни



Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась. День медицинского работника - это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Специфика этого праздника такова, что многие из медиков будут отмечать его на рабочем месте, излечивая пациентов и спасая чьи-то жизни. На своем рабочем посту в этот день будет и Евгения Васильевна Сергеева, медсестра травматологического отделения, которая в своей профессии уже более 40 лет. Сколько прошло через ее добрые руки пациентов, она и сама, наверное, не сосчитает. Тысячи, а может и десятки тысяч. И все они с благодарностью вспомнят ее в профессиональный праздник людей в белых халатах и мысленно скажут спасибо. Вспомнят они и медсестер этого же отделения Ольгу Михайловну Маковскую, Ларису Михайловну Хаблову и Галину Васильевну Бурзину, общий трудовой стаж которых давно перевалил за 100 лет...

Конаковская центральная районная больница основана в 1933 году. В 2012 году произошла реорганизация в сфере здравоохранения района, теперь все медицинские учреждения объединены в единую структуру – Конаковскую ЦРБ. В структуру больницы входят: взрослая и детская поликлиники, женская консультация, круглосуточный и дневной стационары. В районе имеются Козловская городская больница, Новозавидовская районная больница, Озерецкая участковая больница, Первомайская и Дмитровогорская сельские участковые больницы, Вахонинская, Мокшинская, Селиховская, Мелковская, Городенская, Радченковская и Завидовская амбулатории. Дополнительно сельское население обслуживается девятью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) в Юрьево-Девичьем, Новошине, 2-м Моховом, Дорине, Синцове, Ручьях, Трунине, Фёдоровском и Архангельском.

Сегодня в системе конаковского здравоохранения трудятся 665 врачей и специалистов среднего медицинского персонала. За последние несколько лет время удалось несколько сгладить проблему острого дефицита и оттока кадров. Все отделения работают в штатном режиме, приходят и молодые специалисты. Пополнился штат в гинекологическом, педиатрическом, реанимационном, ЛОР, неврологическом отделениях. Многие новые врачи – это «целевики», которых ЦРБ направляет на обучение в медицинские вузы (в частности, в Тверскую государственную медицинскую академию – ТГМА) с условием обязательного возврата в Конаково и отработки в ЦРБ по полученной специальности.

Продолжает работу и программа «Земский доктор», направленная на привлечение врачей в сельскую местность, сегодня она значительно расширена, увеличен и возраст. Принять участие в программе сегодня можно до 50 лет. Переехали и остались работать на селе в Конаковском районе 3 врача. Работают офисы врачей общей практики. Круг обязанностей таких врачей широкий, и многое в их деятельности зависит от желания помогать людям, от личных и профессиональных качеств доктора. Все врачи учреждения постоянно совершенствуют свои знания, повышают квалификацию.

В Козлове открыто отделение паллиативной помощи, работает роддом, правда, как организация первого уровня, то роды примут у женщин с неосложненной беременностью и срочными, экстренными физиологическими родами, когда нет возможности отвезти роженицу в областной центр.

Лечебный арсенал в ЦРБ пополнился новым современным флюорографом, в котором так нуждалось учреждение. В реанимационном отделении появился новейший аппарат искусственной вентиляции легких. Ежегодно пополняется и автопарк машин скорой помощи. В этом году обновили 2 машины офисов врачей общей практики. В скором времени ожидается поступление на работу в Конаковском районе врачей-неврологов, инфекционистов, хирургов.

Ежедневно только в Конаковскую поликлинику на прием приходят более 400 человек, а в пик вирусных инфекций - и до 600. Отделения в стационаре могут принимать до пятисот пациентов.

Традиционно на передовой медицины терапия. Участковые терапевты обслуживают 20 терапевтических участков. Нехватка кадров здесь явно чувствуется, 11 врачей должны не только вести прием по 20 участкам, ходить на вызовы, но и заполнять многочисленные отчеты, писать эпикризы, на это уходит много времени. Выдерживают не все. Наталья Викторовна Дувалина и Вера Степановна Щербова, участковые терапевты, работают уже более 20 лет и, как говорят коллеги, асы лечебного дела, высококлассные специалисты, которые в истории болезни не упустят ни одной детали. Семьи врачей в системе здравоохранения – не редкость, есть они и в Конаковской ЦРБ – терапевт Елена Владимировна и врач УЗИ Глеб Анатольевич Шокотько.

А Галину Федоровну Манжосову прекрасно знают все родители Конаковского района. К ней, заведующей детской поликлиникой, всегда легко попасть на прием, она с теплотой и пониманием относится к каждому маленькому пациенту. Дети знают, что их лечит самый добрый доктор на свете. Средний медицинский персонал - это то звено, на долю которого приходится очень трудная работа. Несмотря на небольшую зарплату, люди другой работы себе не представляют, преданы профессии. Многие из тех, кто сегодня растит уже своих внуков, помнят и здороваются с теми, кто всю жизнь работает в детской поликлинике. Их здесь немало, это старшая медсестра Галина Владимировна Иванова, медсестры Нина Николаевна Гашкова, Галина Ивановна Афанасьева, Галина Викторовна Садыкова и Любовь Викторовна Воробьева. А во взрослой поликлинике большую часть жизни работают медсестры Нина Ивановна Самойлова, Минслу Стариченко и старшая медсестра Надежда Васильевна Цивинчук.

«Хирургия» радует порядком, все на местах, студенты на практике изучают азы лечебного дела. Заведующий отделением Фаик Шакирович Джалилов в отпуске, но он спокоен – ведь здесь продолжает работать хирург Николай Николаевич Коротенков.

Все врачи и медсестры, о которых мы говорим, на своих местах проработали кто более 20, а кто и более 30 лет. В 2017 году 50 лет работы в Конаковской ЦРБ будет отмечать Валентина Егоровна Дроздова, медсестра стерилизационного отделения. Молодым врачам есть на кого равняться, есть у кого спросить совет, на практике научится лечебному делу.

Как отмечает Жанна Зорина, несмотря на трудности, наши сотрудники всегда на высоте, готовы прийти на помощь в трудную минуту:

- В поликлинике ведутся приемы, и оказывается помощь взрослым и детям по 15 медицинским специальностям. Во всех отделениях у нас трудятся высокопрофессиональные кадры. Я не хочу никого выделять, но есть корифеи, на которых держится Конаковская ЦРБ. Это Василий Васильевич Ферлей, заведующий отделением диагностики, Наталья Борисовна Филатова, заведующая терапевтическим отделением, Павел Анатольевич Мельниченко, заведующий отделением травматологии, Вячеслав Иванович Иванов, заведующий психоневрологическим отделением. Врачи Мария Андреевна Лосева, Юлия Николаевна Щавелева, Михаил Анатольевич Плешанов, Андрей Владимирович Семенов, Ирина Алексеевна Нагорнова, Тамара Константиновна Синицына, Константин Александрович Павлов, Любовь Константиновна Богданова, Андрей Владимирович Григорьев и другие. А какая работа врача без их верных помощников? Бок о бок рядом с докторами на протяжении более 40 лет работают медсестры в отделениях, в кардиологическом - Альдона Анатольевна Бойцова и Галина Петровна Бронюк, в реанимационном – Тамара Михайловна Хабская, Валентина Григорьевна Елисеева и Галина Егоровна Бондарчук, в ЛОР – Валентина Георгиевна Точилова и Нина Дмитриевна Иванова, в психоневрологическом – Мария Ивановна Григорьева, Наталья Георгиевна Барышева и Зоя Арсентьевна Лебедева, в инфекционном – Лариса Ивановна Палагина, в приемном – Валентина Викторовна Турянская, в отделении функциональной диагностики – Галина Константиновна Галинова и Галина Федоровна Смышляева, кабинетах ЭКГ – Галина Михайловна Макарова, ЛФК – Людмила Алексеевна Никитина, фельдшер скорой помощи – Галина Ивановна Рощина. Хочется отметить многих врачей и медсестер, но в первую очередь это высококлассные специалисты, которые пережили все трудности и остались работать в районе.

Самое главное - кадры. Хотя важны и само здание, и диагностическая аппаратура. Пациенты тянутся в первую очередь из-за специалистов. Это, конечно, заслуга ветеранов здравоохранения, ушедших на заслуженный отдых, - Зигфрида Густавовича Таубеса, заведующего хирургическим отделением, Александра Владимировича Мейссера, заведующего отделением реанимации, Натальи Дмитриевны Овчинниковой, заведующей инфекционным отделением.

Нельзя не отметить и медицинских сестер, которые также вышли на пенсию, но до сих пор дороги и любимы всем коллективом больницы. Это старшие медсестры: хирургического отделения - Галина Алексеевна Полетаева, детского отделения – Таисия Ивановна Коротенкова, реанимационного отделения – Анна Михайловна Волкова, кардиологического отделения - Зинаида Васильевна Шелухина, медсестры Нина Ильинична Жирнова и Вера Владимировна Данилова.

По словам Жанны Евгеньевны, хотелось бы отметить всех медицинских работников. Работать в наше время в системе здравоохранения, в той непростой экономической ситуации, в какой оно оказалось, совсем непросто.

- Я хотела бы высказать огромные слова благодарности всем санитаркам, медсестрам, докторам, обслуживающему персоналу, экономическому отделу, бухгалтерии, административно-хозяйственной части, водителям, чья деятельность направлена только на одно – на непрерывный лечебно-диагностический процесс и оказание медицинской помощи населению Конакова и Конаковского района. И знаете, в нашей профессии нет случайных людей, если ты работаешь – значит, это твое призвание – лечить людей, и никакое суперсовременное оборудование не заменит душевного тепла наших российских докторов, - подводит итог в беседе и.о. главного врача Конаковской ЦРБ Жанна Евгеньевна Зорина.

В акушерско-гинекологическом отделении Конаковской ЦРБ работают 3 врача (вместе с заведующим), старшая медсестра, 4 акушерки, 4 детских медсестры и 3 – гинекологических. Младший медперсонал – 8 санитарок. Стационар отделения рассчитан на 35 коек. Помимо отделения, в акушерско-гинекологическую службу Конаковского района входит еще и женская консультация (заведующий Л.В.Аксенова), которая обслуживает 5 участков на территории города и района. Уже много лет заведует отделением акушер-гинеколог Сергей Илютин.

Из старожилов он отмечает кастеляншу В.В.Утолину, которая работает уже почти 40 лет, и акушерку высшей категории И.Е.Комкову (трудится и на пенсии). Немногим меньше работает акушерка высшей категории С.П.Купцова. А в целом коллектив подобрался довольно молодой и работоспособный.

Из-за определенных трудностей с кадрами сегодня родовое отделение принимает только экстренные роды, и их число за год с 400-500 сократилось до 50-60. Но все женщины, рожающие в Конакове, рожают без «приключений», качество принимаемых родов высокое.

На снимке (слева направо) верхний ряд: акушерка родового отделения А.С.Синица, акушер-гинеколог К.Ю.Никитина, палатная медсестра Н.Г.Кузнецова, акушер-гинеколог Т.А.Аристокесян. Нижний ряд: старшая медсестра родового отделения Н.В.Соловьева, заведующий отделением акушер-гинеколог С.А.Илютин, палатная медсестра родового отделения О.С.Березина.

Хирургическим отделением Конаковской ЦРБ с апреля этого года руководит Фаик Джалилов – грамотный специалист, которого хвалят больные.

Когда наш корреспондент готовил материал о медиках, заведующий был в отпуске, его обязанности исполнял хирург Денис Смирнов.

До сих пор в отделении трудится замечательный, опытнейший хирург, много лет возглавлявший отделение и носящий звание Почетного гражданина Конаковского района Николай Николаевич Коротенков. Всего в отделении 4 врача, 8 медсестер и 10 санитарок. Больше всего в отделении, кроме Н.Н.Коротенкова, проработала Е.В.Рыжова.

В целом это опытный и сплоченный коллектив. Из молодежи стоит отметить Наталью Козовкову, которая пришла в отделение в феврале этого года после окончания медучилища.

Стационар рассчитан на 35 коек, средняя его заполняемость - чуть больше 30, и она имеет сезонный характер: летом – больше, зимой – меньше. Связано это с тем, что в летний период в районе возрастает количество приезжих, преимущественно из Москвы.

На снимке (слева направо): процедурная медсестра М.А.Гуренко, перевязочная медсестра М.Г.Филиппова, хирург Н.Н.Коротенков, перевязочная медсестра Н.В.Козовкова, и.о. заведующего отделением хирург Д.С.Смирнов, старшая медсестра Е.Б.Игнатьева и хирург С.В.Чалаузов.​

Все больше врачей привлекает в российские регионы программа «Земский доктор». Выплаты в один миллион рублей медицинским работникам, переехавшим на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, а также поселок городского типа. Возрастной порог докторов, которые могут рассчитывать на подъемный миллион, с 2016 года увеличен до 50 лет. Ранее такие единовременные компенсационные выплаты полагались специалистам до 35. Работать на село теперь приезжают врачи самых востребованных специальностей: терапевты, педиатры, хирурги, стоматологи, окулисты.

Марину Козовкову в селе Городня все уважительно называют по имени-отчеству. Доктор с 10-летним стажем 5 лет назад переехала из города Конаково, где работала в местной поликлинике. В Городне у ее мужа Дмитрия живут родители - когда они собирались официально оформить свои отношения, выяснилось, что в амбулатории вакантна должность стоматолога. В качестве подработки устроилась на четверть ставки, а потом узнала о программе и в 2012 году стала одной из первых участниц, получила миллион рублей подъемных. Появлению нового врача рады и пациенты, и коллеги.

График приема у нее расписан на недели вперед - работа начинается в 8 утра, заканчивается зачастую уже вечером. И жить в таком ритме доктор готова не только положенные по контракту пять лет.