ШВЕЙЦАРЦЫ ОЦЕНИЛИ КОНАКОВСКИЕ СЫРЫ



На прошлой неделе делегация швейцарских сыроделов ознакомилась с производством сыра на заводе ООО «Компания Продвижение» в Конаковском районе.

- Еще зимой к нам обратились представители минсельхоза Тверской области с просьбой принять у нас на заводе группу швейцарских сыроделов, членов Швейцарской ассоциации производителей мягких и полутвердых сыров (SGWH/SFPM), - рассказывает Елена Альбертовна Ильичева, которая вместе с мужем Валерием Ильичевым и занимается производством и продвижением «сыров ручной работы», продолжая дело первопроходца российского сыроварения Верещагина. - Нам сообщили, что будет 10 швейцарцев, интересующихся, как организована переработка молока и сыроделия в России. Надо их принять, показать производство, показать вашу сыроварню, рассказать, поделиться опытом. «Опытом поделиться – это хорошо, подумали мы, опыт швейцарских сыроделов, которые делают свои сыры уже не один век, нам не помешает». И когда 7 июня во двор нашего завода въехал микроавтобус, мы были готовы к встрече гостей. Двери автобуса открылись, и из них один за одним начали выходить какие-то голливудские актеры, один другого красивее и привлекательнее. Высокие, подтянутые, стройные, интеллигентные мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. «Ничего себе, подумали мы, вот это сыроделы!».

Женская половина нашего завода среагировала адекватно, потому что мы ни разу не видели столько привлекательных мужчин нашей профессии в одном месте. И у нас завязался очень живой и непринужденный диалог, в ходе которого выяснилось, что, несмотря на необходимость переводчика, мы говорим на одном языке – профессионалов молочного дела. Вся группа с удовольствием продегустировала нашу продукцию, высоко оценила ее.

Хорошую оценку получили и наши сыры, которые мы производим совсем недавно – всего год, что, конечно же, совсем не срок по сравнению с веками опыта сыроделия в Швейцарии (ведь некоторые из наших гостей – сыроделы уже в четвертом поколении). Кроме интересного общения, мы наладили перспективные бизнес-контакты.

Швейцария, как всегда, держит нейтралитет и свободна от санкционной политики в отношении России, импортно-экспортные отношения между нашими странами находятся в постоянном развитии. Мы договорились, что на новой территории нашего завода, который будет построен у деревни Кошелево Городенского поселения, будет производиться целая линейка швейцарских сыров высочайшего качества в совместном бизнес-проекте с нашими чудесными гостями из Швейцарии. Обмен опытом произошел в атмосфере искренней симпатии и взаимопонимания, и расстались мы не только партнерами, но и друзьями…

P.S. Поездка организована областным минсельхозом, и следующий свой визит щвейцарцы нанесут в агрофирму «Дмитрова Гора».

Подготовила

Лариса АЛЕЕВА.