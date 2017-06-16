МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

На вертолете вокруг света_________________________спорт



13 июня на аэродром Селиховского сельского поселения приземлился вертолет «Bell-407», вернувшийся из кругосветного путешествия.

Этот четырнадцатый успешный в истории авиации кругосветный перелет на вертолете совершили россияне Максим и Наталья Сотниковы, Михаил Мовшин и поляк Марчин Шамборски, преодолев расстояние более чем 38000 км в западном направлении.

На земле с замиранием сердца и искренней радостью и гордостью экипаж встречали и приветствовали глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта Александра Федотова, московские пилоты-вертолетчики, близкие и родные, друзья и товарищи, гости. А воспитанницы ДК «Современник» приветствовали экипаж зажигательным танцем.

Олег Лобановский поздравил экипаж и вручил памятные подарки: «Вы выполняли задачу государственного масштаба, пролетев вокруг света, показали, что Россия - это цивилизованная страна, что в ней развиваются такие виды спорта, как вертолетный, и что мы можем достойно совершать великие вещи. Теперь благодаря вам Конаково знает весь мир». Участники расписались на флаге Конаковского района, который станет музейным экспонатом Селиховской школы.

Цветы, объятия, вспышки фотокамер, слезы радости, смех и улыбки заполняли все пространство. Далее в семейной и теплой атмосфере прошла пресс-конференция с участниками экипажа.

Отвечая на вопрос о трудностях, с которыми столкнулись во время полета, Максим Сотников, командир экипажа, ответил: «Атлантика - это самый сложный участок. Дело в том, что обычно для перелета выбирают июль, у нас это был апрель. Погода еще неустойчивая: с одной стороны подходит гольфстрим, с другой стороны - воздух с севера. Нужно было поймать тот момент, когда мы сможем ее пересечь».

Рассказывая о впечатлениях, Марчин Шамборски, второй пилот, отметил: «58 дней прекрасных каникул. Это экскурсия жизни. Все было здорово. Мы с друзьями хорошо провели это время». Наталья Сотникова, штурман экипажа: «Это удивительное время и очень трудная работа, но у нас всегда были надежные тылы. Мы знали, что здесь нас ждут, и очень много людей следили за нашим перелетом. И в какое бы время дня и ночи мы ни обратились, нам всегда отвечали и помогали. Где бы мы ни приземлились – нас везде тепло встречали».

Говоря о достопримечательностях, Максим Сотников заметил, что в США видели самое большое в мире здание – 13 миллиионов кубических метров, и каждый день с конвейера выходит 2 «Боинга». Из природы – это невероятные виды Атлантики, Аляски, Чукотки и Гранд-Каньона.

Участники экипажа отметили, что везде их называли «Раша армия», видя регистрацию RA, следили за ними очень пристально, удивлялись, как они попали в то или иное воздушное пространство, но после переговоров радостно встречали и помогали.

Еще много воспоминаний и впечатлений было рассказано участниками перелета, и от этого сердца наполнялись гордостью, радостью и восторгом. И, конечно, хочется пожелать всему экипажу, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок.



Современный педагог__________образование



Преподаватель математики Городенской православной гимназии Ален Сильченко стал лауреатом областного профессионального конкурса «Учитель года-2017», заняв второе место в общем зачете по сумме набранных баллов. Ален Сильченко был единственным педагогом, представлявшим Конаковский район, а всего в конкурсе «Учитель года» приняли участие представители всех 39 муниципальных образований Тверской области.

Конкурс состоял из нескольких этапов: написание эссе, создание сайта, проведение открытого урока. Во время очного этапа Ален Сильченко провел открытый урок «Красота математики» в одной из тверских школ, применив при этом авторскую педагогическую методику ситуационного метода обучения. Кроме того, он представил учебное пособие, которое написал самостоятельно. А также провел мастер-класс, на котором рассказал о разработке программного обеспечения «Помощник учителя». В ходе проведения конкурса учителям-соискателям также предстояло, например, за 6 часов разработать интернет-ресурс, посвященный информационной безопасности, а также принять участие в «круглом столе».

Алену Павловичу 32 года, и в педагогику он пришел почти десять лет назад для апробации и применения на практике своих научных разработок, которыми занимается уже несколько лет. В эссе для конкурса «Учитель года», посвященном своей профессии, он написал проникновенные слова: «И плавно моя жизнь начала перетекать в науку, в учительство, в развитие проектов в системе образования. С каждым небольшим научным открытием я узнавал жизнь с новой для себя стороны. Невозможно исследовать только одно, узкое научное направление, так как ты оказываешься одновременно вовлечен в исследование себя, мира, поэтому практически все ученые были еще и философами».

До того, как войти в класс православной гимназии, Ален Павлович был известен как перспективный, подающий надежды молодой ученый – в частности, у Алена Сильченко опубликовано более двух десятков научных работ. После окончания Тверского университета он занимался разработкой программных продуктов, которые должны облегчить работу педагога, а также изучал современные инновационные методики преподавания. В настоящее время в Городенской гимназии создана экспериментальная педагогическая лаборатория, которая, как предполагается, будет «обкатывать» научные разработки, сделанные Аленом Сильченко и его коллегами-учеными.

Результаты деятельности и перспективы развития основных заявленных учителем направлений оценены высоко. А.П.Сильченко активно сотрудничает с Институтом педагогического образования и социальных технологий.

От всего сердца поздравляем Алена Павловича! Желаем новых профессиональных вершин и достижений!

В День соцработника________культура

В ДК «Современник» Конаковского района прошел яркий, праздничный концерт, посвященный Дню социального работника, в котором приняли участие творческие коллективы «Современника».

От администрации Конаковского района всех работников этой сферы поздравил Виктор Садчиков - первый заместитель главы администрации Конаковского района. К поздравлениям присоединились Андрей Колпаков - начальник Территориального отдела социальной защиты населения Конаковского района; Светлана Урсул — директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Конаковского района; Тамара Дорошенко - руководитель Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района.

Лучших и отличившихся работников этой сферы наградили грамотами и благодарностями.



Модернизация теплоснабжения_____________________ЖКО

Не так давно мы сообщали, что 27 апреля на очередной сессии Собрания депутатов Конаковского района было принято единогласное решение по принятию полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению от Старомелковского, Городенского, Ручьевского, Селиховского сельских поселений.

Ранее о необходимости передачи данных функций на уровень муниципальных районов на территории всей Тверской области заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании в правительстве Тверской области.

В настоящее время в администрации Конаковского района ведется поэтапный прием полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению от вышеуказанных сельских поселений. Для исполнения новых полномочий администрацией Конаковского района создается районное муниципальное унитарное предприятие.

Учитывая то, что совсем скоро начнется отопительный сезон, а состояние тепловых сетей в с. Селихово и котельных в д. Ручьи, с. Городня неудовлетворительное, администрацией Конаковского района было принято решение провести работы по их ремонту и модернизации.

Были заявлены следующие виды работ: реконструкция системы теплоснабжения в д. Ручьи, реконструкция котельной в с. Городня, а также капитальный ремонт тепловой сети в с. Селихово.

1 июня на совещании под председательством губернатора Тверской области «Об определении необходимых объемов финансирования на подготовку теплоэнергетических комплексов к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов» был рассмотрен и условно одобрен перечень объектов теплоснабжения Конаковского района, для подготовки которых к прохождению отопительного сезона необходимо выделение средств из областного бюджета.

Примерная стоимость реконструкции теплоснабжения в Конаковском районе по трем заявленным видам работ составляет 49 889 400 рублей, из бюджета Конаковского района предполагается софинансирование в размере 16 процентов от общей стоимости, что составляет

7 982 300 рублей.

Изменения в бюджет Конаковского района будут внесены на ближайшей сессии Собрания депутатов Конаковского района.

Проведение данных работ позволит устранить аварийность объектов, повысить качество оказываемых услуг, снизить затраты на функционирование объектов, а также снизить задолженность по оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения.



Права человека__________конференция

В Твери прошла конференция уполномоченного по правам человека в Тверской области на тему «Системные проблемы в области прав человека и их решение», посвященная 10-летию создания института уполномоченных. От Конаковского района в ней приняла участие заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина.

Участников конференции приветствовал Владимир Лукин, бывший Уполномоченный по правам человека в РФ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. А также представители правительства Тверской области: Сергей Голубев - председатель Законодательного собрания Тверской области, Андрей Белоцерковский — заместитель председателя правительства Тверской области, Владимир Бабичев - советник губернатора Тверской области. В рамках конференции свои доклады озвучили:

Надежда Егорова - уполномоченный по правам человека в Тверской области; Лариса Мосолыгина - уполномоченный по правам ребенка в Тверской области; Галина Федосеева - заместитель министра социальной защиты населения Тверской области; Дмитрий Коданев - заместитель прокурора Тверской области и многие другие.

Одной из главных тем конференции стало правовое образование граждан. Обусловлено это тем, что в последние годы произошло очень много изменений в законодательстве, и у граждан нет четкого понимания, куда и к кому обращаться по интересующему их вопросу. «Обеспечение правовой грамотности населения - основная задача каждого муниципалитета». Особое внимание было уделено вопросам, касающимся оказания бесплатной юридической помощи населению и качественного медицинского обслуживания. Также акцент был сделан на необходимости обеспечения информационной безопасности всех граждан, в особенности детей и подростков.

По итогам конференции в целях решения системных проблем в сфере реализации и защиты прав человека участниками была сформирована резолюция, которая будет направлена в правительство Тверской области.

Дню России посвящается____праздники



В минувшие выходные в Конаковском районе прошли культурные и спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Они были организованы при поддержке отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

10 июня на набережной реки Волги Молодежный совет при главе Конаковского района провел ежегодный турнир по летним видам спорта: пляжный волейбол, настольный теннис, большой теннис, гиревой спорт.

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11 июня в поселке Редкино открылся фестиваль уличного баскетбола «Оранжевый мяч», в котором приняли участие баскетбольные команды Конаковского района. В этот же день в Ривер-Клабе проходила парусная регата «Паруса России», которая длилась два дня. А в ДЮСШ «Олимп» прошло первенство Конаковского района по рукопашному бою.

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12 июня любители бега из Московской и Тверской областей, из Конаковского района встретились в конаковском бору. Там проходил легкоатлетический пробег «Конаковский трейл», в этом году участники бегали не по привычной трассе, а по горкам вдоль реки. На стадионе «Колизей» состоялся матч 1/8 Кубка Тверской области по футболу между командами «Олимп» (г. Конаково) и СК «Редкино» (п. Редкино). В результате упорного соперничества победу со счетом 4:3 одержала команда «Олимп».

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В Юрьево-Девичьевском сельском поселении мероприятия, посвященные Дню России, проходили целый день. Это и спортивные игры, и конкурсы, и выступления творческих коллективов. А вечером своими номерами жителей поселения порадовали творческие коллективы ДК «Современник».

(Подробности читайте на 9-й стр.).