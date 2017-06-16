Новая рубрика

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ГЛАВЫ

А может быть, и не до главы поселения, а руководителя организации или отдела администрации. Наша редакция предлагает жителям Конаковского района стать участниками нового проекта.

У вас есть проблема, которую вы не можете решить, потому что не можете попасть на прием или не знаете к кому обратиться? Тогда обращайтесь к нам в редакцию. Мы поможем вам задать интересующий вас вопрос и получить исчерпывающий ответ. А может, у вас есть планы по благоустройству и улучшению качества жизни в вашем поселке, деревне, улице. Нам интересно все. Темы для обращений могут быть самыми разными – от вопросов социальных до вопросов юридических. Есть одно условие: все ваши обращения должны быть в письменном или электронном виде, но это не значит, что мы не ждем от вас и звонков в редакцию. Пишите, звоните! Вас услышат и вам ответят!

Адрес редакции: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Телефоны 4-30-24 (главный редактор), 4-20-01 (журналисты). Электронный адрес konzarya@ya.ru.

Обратная связь приветствуется и через наши группы в соцсетях:

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ОК: WWW.OK.RU/GAZETAZARY

Пишите, звоните!