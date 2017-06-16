КОГДА НАЧНУТ ДЕЛАТЬ ДОРОГУ?

Вопрос этот актуальнейший, наши читатели задают его даже чаще, чем вопрос о том, когда появится горячая вода. И хотелось бы, конечно, получить конкретный ответ по всему тому многообразию безобразия, которое связано с состоянием дорог на территории Конаковского района.

Но пока мы отправили запрос в соответствующие структуры по, пожалуй, самой важной дороге, которую в народе называют «конаковкой». Официальное ее название: автодорога регионального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково. Информацию о планируемых ремонтных работах на этой трассе мы получили от В.В.Антипина, исполняющего обязанности министра транспорта Тверской области. Вот что он ответил:

- Автомобильная дорога «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково имеет протяженность 45,5 км, состоит на балансе государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее - ГКУ «Дирекция ТДФ»). Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных и межмуниципальных дорог Тверской области и искусственных сооружений на них осуществляются в рамках дорожного фонда Тверской области и государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 - 2021 годы.

Прорабатывается вопрос проведения в 2017 году работ по ремонту на участке автодороги «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково от федеральной автодороги Москва - Санкт-Петербург (М-10 «Россия») до г. Конаково (протяженность 21,3 км.).

Планируется выполнение работ по регенерации существующих верхних слоев дорожной одежды и устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, автопавильонов, нанесение дорожной разметки.

По информации ГКУ «Дирекция ТДФ», в настоящее время расчет сметной стоимости работ по ремонту дороги находится на согласовании в государственном бюджетном учреждении «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве». После получения необходимых согласований ГКУ «Дирекция ТДФ» приступит к процедуре подготовки соответствующих документов для проведения электронного аукциона, по результатам которого будет определена подрядная организация на проведение ремонтных работ.

От редакции. По не подтвержденным (пока) официальными структурами данным, ремонтные работы на «конаковке» при своевременно сделанных «согласованиях» начнутся в июле этого года.

Подготовил Кирилл НОВИКОВ.