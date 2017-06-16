ПО КАРТЕ РАЙОНА

Редкино

Конкурс прошел, итоги подведены



С 15 мая по 30 мая прошло подведение итогов первого этапа регионального конкурса «Семья года». В конкурсе приняла участие тридцать одна семья из районов Тверской области.

В том числе от Конаковского района многодетная семья А.А.Веренцовой и А.В.Куликова из п. Редкино, воспитывающая шестерых детей.Александра Александровна Веренцова с мужем Андреем Викторовичем Куликовым уделяют большое внимание воспитанию своих детей, формированию у них морально-волевых качеств: честности, целеустремленности, ответственности, доброты по отношению к окружающим, терпимости, самостоятельности, внимательности по отношению друг к другу и окружающим людям, взаимовыручке; учат быть патриотами России.

Воспитание многогранное: ребята активно участвуют в жизни школы и классов, в которых учатся, во всероссийских и международных олимпиадах по русскому языку и математике, соревнованиях по спортивным единоборствам, где регулярно занимают призовые места. Кроме этого, старшие дети занимаются в разных классах музыкальной школы. Евгения принимала участие в фестивале «Конаковские огни».

Обладая высоким чувством ответственности, являясь активным членом общества, Александра Александровна занимает пост заместителя председателя Тверской региональной общественной организации «Совет многодетных семей» по Конаковскому району, достойно воспитывает своих сыновей и дочерей. Дети относятся к своим родителям с уважением, любят, дорожат их мнением. И хоть семья и не стала победителем, от души поздравляем Александру Александровну и Андрея Викторовича за участие в конкурсе и благодарим их за неравнодушное отношение и активную жизненную позицию. Желаем вашей семье процветания, здоровья, любви.

Г. Пиуновская,

заведующий отделением по работе с семьей и детьми

Ручьи

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ…



В прошлые выходные сразу два поселения Конаковского района отметили свои праздники: Ручьевское сельское и Козловское городское. О том, как отмечали свой день в Ручьях, мы и хотим рассказать.

Как и любое другое сельское поселение, Ручьевское состоит из деревень Тарлаково, Крутец, Данилово, Уразово, Захарово, Рябиково, Слободка, Быстрово, Высоково, Трубицино, Большая, Баранниково, Красинское, Трунино, Ботеново, Гришино, Сынково. Есть еще село Дулово, где стоит храм. Еще одна церковь восстанавливается в Крутце. Гости из администрации района – заместитель главы администрации Анна Георгиевна Рябова и начальник управления образования Ольга Юрьевна Булгакова прибыли в центр поселения, деревню Ручьи не с пустыми руками. На сцене деревенского Дома культуры они подарили поселению ценный подарок – фотоаппарат и наградили Почетными грамотами главы района лучших, в том числе и начальника почтового отделения Ручьевского сельского поселения Любовь Ивановну Сухову (на снимке). Награду вручала А.Г.Рябова. Глава поселения Анна Викторовна Земскова тоже награждала сельчан, в том числе и самых юных (на снимке).

Отмечены были работники организаций, молодые семьи, старожилы, выпускники местной школы (их в этом году целых 5!) и многие другие. А заведующая Ручьевским детским садом Елена Геннадьевна Спицына не только отметила своих коллег, но и спела вместе с ними вокальным ансамблем! Будучи по специализации музработником, она даже сумела организовать такой ансамбль из работников сельской администрации и ЖКХ. И даже глава поселения в нем поет! В общем, отметили день деревни очень душевно, практически в семейном кругу. И гости остались довольны.

Кирилл НОВИКОВ.



Козлово

Кубок по шахматам и русским шашкам

Идея организовать турниры по шахматам и русским шашкам на территории поселка Козлово родилась в 2014 году совсем не случайно. Общаясь со взрослым коренным населением, узнал, что в далекие 60-е годы прошлого века, когда патриотизм нашей Родины был на подъеме, в поселке проводились различные турниры по шахматам и шашкам. Играли везде: во дворе, на тонкосуконной фабрике, в охотохозяйстве, в школе и ПТУ. Настольные игры вообще тогда были в моде. Во дворах первых пятиэтажек забивали «козла», играя в домино.

Начался новый век, и все как будто забыли про эти игры. Но великий российский шахматист Сергей Карякин совсем недавно напомнил всему миру, что есть у нас чемпионы и сторонники развития этих видов массового спорта.

Несмотря на скверную погоду в первые выходные лета этого года мы решили устроить в помещении Досугового центра п. Козлово соревнования по шахматам и русским шашкам на кубок поселка. По средствам массовых коммуникаций были приглашены игроки из Московской и Тверской областей, а также местные жители, без которых этот праздник спорта был бы невозможен. Общее количество взрослых и детей, зарегистрировавшихся за два дня на турниры, составило 38 человек, для небольшого поселка это уже рекорд. К большому сожалению, кубок поселка Козлово по шахматам уехал в столицу, победителем стал Александр Трофимовский. В возрастной категории «школьники» уверенную победу одержал шахматист из г. Твери Максим Луппов, а среди детей младше 2008 года рождения победителем стал шахматист из г. Высоковска Клинского района Московской области Илья Фаттахов. В кубке по русским шашкам равных Вадиму Другову из поселка Новозавидовский просто не нашлось. Среди школьников уверенную победу одержала шашистка Арина Смирнова, воспитанница Зои Николаевны Никитиной – тренера из поселка Новозавидовский. А среди самых маленьких участников отличился Максим Марченко из поселка Козлово. Все призеры были награждены медалями и грамотами.

Для участников турниров силами директора Досугового цента поселка Козлово Г.И.Степановой было организовано чаепитие со сладкими подарками. Родителям и самим участникам турниры очень понравилось, после окончания соревнований было принято всеми общее решение – турниры на кубок поселка Козлово сделать ежегодными.

М. Воронин, судья 2 категории.