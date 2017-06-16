ПО КАРТЕ РАЙОНА

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Редкино
Конкурс прошел, итоги подведены
С 15 мая по 30 мая прошло подведение итогов первого этапа регионального конкурса «Семья года». В конкурсе приняла участие тридцать одна семья из районов Тверской области.
В том числе от Конаковского района многодетная семья А.А.Веренцовой и А.В.Куликова из п. Редкино, воспитывающая шестерых детей.Александра Александровна Веренцова с мужем Андреем Викторовичем Куликовым уделяют большое внимание воспитанию своих детей, формированию у них морально-волевых качеств: честности, целеустремленности, ответственности, доброты по отношению к окружающим, терпимости, самостоятельности, внимательности по отношению друг к другу и окружающим людям, взаимовыручке; учат быть патриотами России.
Воспитание многогранное: ребята активно участвуют в жизни школы и классов, в которых учатся, во всероссийских и международных олимпиадах по русскому языку и математике, соревнованиях по спортивным единоборствам, где регулярно занимают призовые места. Кроме этого, старшие дети занимаются в разных классах музыкальной школы. Евгения принимала участие в фестивале «Конаковские огни».
Обладая высоким чувством ответственности, являясь активным членом общества, Александра Александровна занимает пост заместителя председателя Тверской региональной общественной организации «Совет многодетных семей» по Конаковскому району, достойно воспитывает своих сыновей и дочерей. Дети относятся к своим родителям с уважением, любят, дорожат их мнением. И хоть семья и не стала победителем, от души поздравляем Александру Александровну и Андрея Викторовича за участие в конкурсе и благодарим их за неравнодушное отношение и активную жизненную позицию. Желаем вашей семье процветания, здоровья, любви.
Г. Пиуновская,
заведующий отделением по работе с семьей и детьми
Ручьи
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ…
В прошлые выходные сразу два поселения Конаковского района отметили свои праздники: Ручьевское сельское и Козловское городское. О том, как отмечали свой день в Ручьях, мы и хотим рассказать.
Как и любое другое сельское поселение, Ручьевское состоит из деревень Тарлаково, Крутец, Данилово, Уразово, Захарово, Рябиково, Слободка, Быстрово, Высоково, Трубицино, Большая, Баранниково, Красинское, Трунино, Ботеново, Гришино, Сынково. Есть еще село Дулово, где стоит храм. Еще одна церковь восстанавливается в Крутце. Гости из администрации района – заместитель главы администрации Анна Георгиевна Рябова и начальник управления образования Ольга Юрьевна Булгакова прибыли в центр поселения, деревню Ручьи не с пустыми руками. На сцене деревенского Дома культуры они подарили поселению ценный подарок – фотоаппарат и наградили Почетными грамотами главы района лучших, в том числе и начальника почтового отделения Ручьевского сельского поселения Любовь Ивановну Сухову (на снимке). Награду вручала А.Г.Рябова. Глава поселения Анна Викторовна Земскова тоже награждала сельчан, в том числе и самых юных (на снимке).
Отмечены были работники организаций, молодые семьи, старожилы, выпускники местной школы (их в этом году целых 5!) и многие другие. А заведующая Ручьевским детским садом Елена Геннадьевна Спицына не только отметила своих коллег, но и спела вместе с ними вокальным ансамблем! Будучи по специализации музработником, она даже сумела организовать такой ансамбль из работников сельской администрации и ЖКХ. И даже глава поселения в нем поет! В общем, отметили день деревни очень душевно, практически в семейном кругу. И гости остались довольны.
Кирилл НОВИКОВ.
Козлово
Кубок по шахматам и русским шашкам
Идея организовать турниры по шахматам и русским шашкам на территории поселка Козлово родилась в 2014 году совсем не случайно. Общаясь со взрослым коренным населением, узнал, что в далекие 60-е годы прошлого века, когда патриотизм нашей Родины был на подъеме, в поселке проводились различные турниры по шахматам и шашкам. Играли везде: во дворе, на тонкосуконной фабрике, в охотохозяйстве, в школе и ПТУ. Настольные игры вообще тогда были в моде. Во дворах первых пятиэтажек забивали «козла», играя в домино.
Начался новый век, и все как будто забыли про эти игры. Но великий российский шахматист Сергей Карякин совсем недавно напомнил всему миру, что есть у нас чемпионы и сторонники развития этих видов массового спорта.
Несмотря на скверную погоду в первые выходные лета этого года мы решили устроить в помещении Досугового центра п. Козлово соревнования по шахматам и русским шашкам на кубок поселка. По средствам массовых коммуникаций были приглашены игроки из Московской и Тверской областей, а также местные жители, без которых этот праздник спорта был бы невозможен. Общее количество взрослых и детей, зарегистрировавшихся за два дня на турниры, составило 38 человек, для небольшого поселка это уже рекорд. К большому сожалению, кубок поселка Козлово по шахматам уехал в столицу, победителем стал Александр Трофимовский. В возрастной категории «школьники» уверенную победу одержал шахматист из г. Твери Максим Луппов, а среди детей младше 2008 года рождения победителем стал шахматист из г. Высоковска Клинского района Московской области Илья Фаттахов. В кубке по русским шашкам равных Вадиму Другову из поселка Новозавидовский просто не нашлось. Среди школьников уверенную победу одержала шашистка Арина Смирнова, воспитанница Зои Николаевны Никитиной – тренера из поселка Новозавидовский. А среди самых маленьких участников отличился Максим Марченко из поселка Козлово. Все призеры были награждены медалями и грамотами.
Для участников турниров силами директора Досугового цента поселка Козлово Г.И.Степановой было организовано чаепитие со сладкими подарками. Родителям и самим участникам турниры очень понравилось, после окончания соревнований было принято всеми общее решение – турниры на кубок поселка Козлово сделать ежегодными.
М. Воронин, судья 2 категории.
Городня
Библиотеке – 120 лет!
Мы понимаем сердцем и душой,
Что юбилей - не просто цифры, даты.
За ними люди, мысли, труд большой
И точка отправная, что когда-то
Дала толчок и вывела вперед
На путь исканий, творчества, открытий!
Меняются времена и взгляды, одно поколение приходит на смену другому, но библиотека всегда будет нужна потому, что только читающий человек может быть интересен окружающим, станет успешным. В 2017 году Городенской сельской библиотеке исполняется 120 лет. За это время в ее ряды влилось не одно поколение читателей. Профессия «библиотекарь» пришла к нам из глубины веков, издревле она была одной из самых почитаемых и имела большое государственное значение. Первыми библиотекарями считают писцов, одной из главных обязанностей которых было копирование документов.
Что представляет собой библиотека сегодня? Работа в библиотеке требует специальных знаний. Простое, на первый взгляд, доступное, казалось бы, каждому интеллигентному человеку библиотечное дело скрывает в себе массу различных трудностей. В настоящее время все сферы жизни развиваются благодаря информации. Главным хранителем этой информации является библиотека. Развивающие процессы информатизации общества, компьютеризация деятельности школ, вузов, даже дошкольных детских учреждений, появление компьютеров и видео в семьях изменили требования людей и к сфере библиотечного обслуживания. В библиотеки по-прежнему обращаются за книгой, журналом, газетой, за копиями статей и т.п.
Современная библиотека – это не просто хранилище книг, это настоящий культурно-досуговый центр. Здесь кипит насыщенная жизнь. И каждый библиотекарь обязан идти в ногу со временем. Он должен уметь пользоваться новыми технологиями. К примеру, сейчас необходимые издания можно разыскать, не бродя между полками, а при помощи электронного каталога. Не стоит забывать и о Всемирной сети – Интернете.
Совершенно изменился и облик современного библиотекаря – это вооружённый компьютерными знаниями специалист, «штурман» в океане информации. Таким штурманом и является наша Ольга Александровна Смирнова - заведующая Городенской сельской библиотекой, а также её надежные помощники: ведущий библиотекарь Анна Владимировна Смирнова и каталогизатор Елена Викторовна Архипова. Это милые, приветливые, отзывчивые, радушные хозяйки. Именно хозяйки. Потому что в библиотеке всегда уютно, аккуратно, постоянно обновляются выставки, стенды, стеллажи. Библиотекари всегда готовы помочь каждому читателю. Особой заботой и вниманием пользуются дети. В библиотеке проходит много мероприятий и душевных встреч. Здесь всегда царит дружеская атмосфера. Библиотека тесно сотрудничает со школой, гимназией, детским садом.
Коммуникабельный, эрудированный, вежливый, тактичный – эти качества являются главными чертами портрета современного библиотекаря. Судите сами. Ему необходимо общаться с людьми разного возраста, социального статуса, со всеми – от мала до велика, и с каждым нужно найти общий язык. А ведь это не так-то просто. Главная задача, которая стоит перед библиотекарями, - работать так, чтобы посетителям было комфортно в стенах обители книг и чтобы им хотелось сюда вернуться не раз.
А ещё именно библиотекарь частенько становится проводником в прекрасный мир книги, и от него зависит, приобщится ли к чтению тот или иной человек.
Ирина ГНУТОВА, старший воспитатель МБДОУ детский сад №1 с. Городня.