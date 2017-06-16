СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

ГТО СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ



Вот и прошел турнир по летнему многоборью ВФСК ГТО среди взрослых. И хотя он не собрал желаемое количество тех, кто решил проверить свои силы в зрелом возрасте, большие дела начинаются с малого.

Погода в день проведения, а это была суббота, 10 июня, была теплой и солнечной. Около 30 спортсменов представляли весь район – приехали любители активного образа жизни из Селихова, Радченко, Дмитровой Горы и так далее. С приветственным словом выступила заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова и директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей Салдин. Главный судья Наталья Муравьева объявила регламент, и соревнования начались. Все элементы многоборья соответствовали нормам ГТО: прыжки в длину с места, сгибание-разгибание туловища, подтягивание и отжимание, метание гранаты и бег на короткие и длинные дистанции – через все это предстояло пройти участникам. И все они справились с поставленной задачей, некоторые даже улучшили свои личные достижения. Во время соревнований мы спросили у некоторых спортсменов, насколько они дружны со спортом и какая мотивация сподвигла их принять участие в многоборье ГТО.

Виктор Цыганок, 52 года, глава поселка Радченко:



- Я считаю себя спортивным человеком, занимаюсь спортом с юных лет. Сейчас это игровые виды: футбол и хоккей. В хоккейной команде я защитник, мы регулярно выступаем на областных соревнованиях. А в армии я служил в спортивной роте, был марафонцем, имел 1 спортивный разряд. Как узнал, что будет проводиться многоборье ГТО, бросил все дела и приехал сюда.

В юности я также сдавал нормы ГТО, у меня был золотой значок, и я его ежегодно подтверждал. Сегодня, несмотря на дебют, надеюсь на хорошие результаты.

Андрей Тупальский, 19 лет, студент Российской таможенной академии:



- В многоборье ГТО участвую впервые. В школе я занимался легкой атлетикой, сейчас учусь в вузе и тоже регулярно хожу в спортзал. Решение принять участие созрело спонтанно: приехал после учебы на выходные в Конаково и решил поддержать отца, который сегодня тоже участвует в многоборье. За результатами не гонюсь, делаю это для себя. Но думаю, что это стремление к саморазвитию, бросать это дело не буду…

Ольга Мельникова, 41 год, председатель родительского комитета Cелиховской школы, работник Дмитрогорского МПЗ:



- Благодаря тому, что государство снова ввело нормы ГТО, к спортивному образу жизни привлекается больше людей, особенно молодежи. Но и взрослые отставать не должны. У меня оба сына – спортсмены, самбисты, занимаются в Конаковской СДЮСШОР.

Для взрослых это тоже важно: если человек долгое время не занимался спортом, то, начиная готовиться к сдаче норм, он подтягивает свою физическую форму, и в итоге жизнь становится у него лучше и дольше. В юности я тоже занималась легкой атлетикой и баскетболом, потом был долгий перерыв.

Сегодня стараюсь не отставать от сыновей, у нас в семье дружат со спортом. Тем более что сейчас столько возможностей заниматься им бесплатно, и во многом это заслуга администрации района, которая вкладывается в развитие спортивной сферы. В прошлом году я решила попробовать и заняла в многоборье 2 место. Сегодня хочу быть первой…

Ну и, конечно, по окончании соревнований оперативно были подведены результаты.

Среди мужчин в возрасте от 18 до 29 лет лучшими стали Петр Зотов и Андрей Тупальский (самый молодой участник, ему – 19), от 30 до 39 лет – Илья Куликов, Антон Мелешин и Денис Клементьев, от 40 до 49 лет – Михаил Иванов, от 50 до 59 лет – Андрей Дубков, Виктор Цыганок и Сергей Тупальский и абсолютным старожилом-победителем стал Анатолий Афоненко (69 лет), немного ему уступил Александр Кузнецов (63 года). У женщин в возрасте от 30 до 39 лет лучшими стали Наталья Поляница, Светлана Мельникова и Татьяна Новожилова, от 40 до 49 лет – Ольга Мельникова и Марина Силованова, от 50 до 59 лет – Анна Черепанова, Галина Барыкина и Светлана Смольянинова.

КОНАКОВСКИЙ ТРЕЙЛ



А 12 июня в конаковском бору был дан старт легкоатлетическому пробегу «Конаковский трейл», посвященному Дню России. И здесь с приветственным словом и пожеланием успешного преодоления дистанции выступила заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова, а также председатель Конаковского клуба любителей бега «Марафонец» Анатолий Афоненко.

Участников было много, причем большая часть приехала из довольно отдаленных мест. Как отметил Анатолий Афоненко, трейл (это бег по пересеченной местности, «по горкам») сегодня очень популярен среди легкоатлетов, он проверяет спортсмена на выносливость и очень тренирует. Первыми на старт вышли спортсмены до 2005 года рождения, всего 26 участников из Дубны, Москвы, Козлова и Конакова. Они по сигналу отправились в путь.

Сразу со старта им предстояло преодолеть затяжной подъем, с чем все прекрасно справились. Победу на этой дистанции одержал Денис Абаканович (1 мин. 59 сек., Конаково ДЮСШ «Олимп»), 2 место занял Дмитрий Швыряев (2 мин. 7 сек., ДЮСШ Дубна), 3 место у Антона Агапова (2 мин. 13 сек., ДЮСШ Дубна). У девочек победу одержала Марьяна Игнатова (2 мин. 3 сек., Конаково, ДЮСШ «Олимп», 2 место – у Ангелины Смирновой (2 мин. 15 сек., 3 место – Елизавета Скупова (2 мин. 20 сек., ДЮСШ Дубна).

После детского забега был дан старт на дистанции 2,5 и 10 км. Трасса первой дистанции проходила по берегу великой русской реки Волги. Участникам 10-километровой дистанции необходимо было пробежать 4 таких круга по 2,5 км. Победу на дистанции 2,5 км у девушек 2002-2004 г.р. одержала Анастасия Имамутдинова (12 мин. 29 сек.), 2 место – у Виктории Сальниковой (12 мин. 46 сек.), 3 место - у Кристины Черепановой (14 мин. 22 сек.). Все девушки – из ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. У юношей этого возраста победу одержал Артем Фокин (11 мин. 6 сек., ДЮСШ Дубна), 2 место занял Владислав Карпов (11 мин. 14 сек. (ДЮСШ Дубна) и 3 место занял Артем Белозеров (12 мин. 28 сек. - из Твери). У девушек в возрастной группе 2001-1998 г.р. победу одержала Светлана Орлова (13 мин. 47 сек., КЛБ «Марафонец», Конаково), 2 место у Алены Стребелевой (14 мин. 23 сек. (ДЮСШ «Олимп»). У юношей 1 место занял Даниил Юренков (11 мин. 7 сек., ДЮСШ Дубна).

Десятикилометровую дистанцию быстрее всех преодолел представитель КЛБ «Марафонец» Владимир Корсков (42 мин. 10 сек), вторым на этой дистанции был Олег Опалев (43 мин. 29 сек., Мытищи) и третьим стал Илья Медведев (43 мин. 40 сек., ДЮСШ Дубна). У женщин победила Ирина Фомина (48 мин. 49 сек., Клин), 2 место - у Марии Аликиной (53 мин. 15 сек., Дубна) и 3 место заняла Анна Черепанова (55 мин. 47 сек., Конаковский КЛБ «Марафонец»). А всего в соревнованиях выступило 75 спортсменов.



МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ –

В ДЕНЬ РОССИИ



В канун главного государственного праздника, 10 июня, на спортивной площадке на набережной р. Волги прошел ежегодный турнир по летним видам спорта на Кубок молодежного совета при главе Конаковского района, приуроченный к Дню России. Соревнования прошли по пляжному волейболу, настольному теннису, большому теннису, гиревому спорту.

Соревнования стартовали в 10.30 утра, и вначале всех спортсменов приветствовали и пожелали успешных состязаний заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова и непосредственно сам председатель Молодежного совета Денис Клементьев. Но еще не дожидаясь открытия, традиционно раньше всех, начали свою борьбу теннисисты: первые сеты старотовали уже в 6 утра! В этом году, так же, как и в прошлые, на соревнованиях было много новых лиц, что показывает популярность представленных видов спорта среди молодежи Конаковского района.

Соревнования прошли в семейной, дружественной атмосфере. Молодежный совет благодарит за помощь в организации и проведении турнира молодежный центр «Иволга», а также активистов «Молодой гвардии» г. Конаково и Конаковского района. Сейчас мы подводим итоги и поздравляем победителей:

в большом теннисе 1 место - Виталий Куклин, 2 место – Никита Щербинин, 3 место – Александр Храпунов и Алексей Горохов. В настольном теннисе лучшими стали Юлия Останина и Константин Аникин, 2 место занял Василий Батуев, 3 место – Александр Медовников. В соревнованиях по пляжному волейболу среди девушек 1 место - у команды «Закат» (Надежда Куликова и Наталья Галкина), 2 место - команда «Аксеон» (Елена Кузнецова и Ольга Соломатова) и 3 место - команда «Ритм» (Анита Орлова и Любовь Слатинская). У юношей 1 место заняла команда «Имба» (Александр Кудрявцев и Алексей Ишков), 2 место - команда «Дмитрова Гора» (Илья Леонов и Кирилл Богомазов) и 3 место - команда «Z» (Дмитрий Золин и Дмитрий Мазуров). В категории «Микст» первой стала команда «Кудрявцев» (Александр Кудрявцев и Наталья Галкина), второй – команда «Саламандрий» (Дмитрий Золин и Ольга Саламатова) и третьей - команда «М» (Дмитрий Мазуров и Елена Кузнецова). Были и те, кто рискнул потягаться в гиревом спорте. Здесь самым сильным был наш молодежный вожак Денис Клементьев, вторым стал Андрей Бахарев и третьим – Илья Леонов.

ТУРСЛЕТ, «ОРЛЕНОК», «КРЫЛЬЯ»

На следующей неделе в деревне Заборовье Юрьево-Девичьевского сельского поселения пройдет традиционный трехдневный районный туристический слет. Его открытие состоятся 20 июня. Также в рамках слета будет проведена районная военно-политическая игра «Орленок». А 22 июня начнет свою работу районный палаточный лагерь «Крылья». Первая смена (а всего их будет 4 по 6 дней) для подростков будет ознаменована акцией «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. Всего в лагере отдохнут, наберутся сил, оздоровятся и приобретут разные полезные навыки свыше ста человек. Организаторами всех этих дел стали отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и молодежный центр «Иволга».