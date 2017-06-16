Ваш вопрос - наш ответ

Увеличение периода охлаждения

Однажды воспользовался периодом охлаждения – вернул полис страхования жизни, который купил вместе с ОСАГО. Однако мне показалось, что пять дней на отказ от ненужного или неподходящего продукта слишком мало. Пока разберешься, что купил, пока доедешь до страховщика – а там очередь. Можно ли увеличить срок действия этого периода охлаждения?

Сергей ЛЕВКОВИЧ.



Отвечает заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Владимир Чирков.

Банк России, учитывая пожелания клиентов страховых компаний и практику, уже проработал возможность увеличения периода охлаждения. Предполагается, что этот срок с 1 января 2018 года составит 14 дней. Соответствующий проект указания Банка России уже подготовлен. Период охлаждения, который сейчас составляет не менее пяти рабочих дней, действует уже практически год и распространяется почти на все популярные виды добровольного страхования. Мы видим, что возможность отказаться от полиса стала эффективным механизмом защиты прав потребителей. Статистика жалоб это подтверждает. К примеру, количество обращений из-за навязывания допуслуг при покупке ОСАГО снизилось почти на треть в I квартале 2017 года относительного того же периода годом ранее.

Мы считаем, что 14 дней – универсальный срок в целях защиты прав потребителей. В частности, именно такой срок определен для досрочного возврата суммы потребительского кредита и возврата товара. Увеличение периода охлаждения позволит повысить защиту прав и законных интересов клиентов страховых компаний.

Напомню, что период охлаждения отсчитывается со дня заключения договора страхования и не зависит от момента уплаты страхового взноса. Кстати, страховщик может установить и более длительный период охлаждения. Для возврата денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добровольного страхования, и в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страховая компания должна вернуть премию. Если договор страхования не вступил в силу, при отказе от него в оговоренный срок страховая компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме. Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональную количеству прошедших дней.

Обращаю ваше внимание: увеличение периода охлаждения – это еще проект. Сейчас он составляет пять рабочих дней.