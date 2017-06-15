НЕ РЕГИСТРИРУЙТЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ!

В Тверской области усилят контроль за местами возможной регистрации нелегальных трудовых мигрантов

Сегодня, 14 июня, Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам миграционной политики. В нем приняли участие начальник УМВД РФ по Тверской области Владимир Андреев, руководители Главного управления по труду и занятости населения, Управления по вопросам миграции УМВД РФ по Тверской области.

«Для нас миграционная политика – важный фактор развития экономики, повышения качества жизни людей. Приоритет в трудоустройстве должен отдаваться коренному населению и жителям соседних регионов. Для этого необходимо минимизировать поток в регион трудовых мигрантов и принять необходимые меры по снижению оттока местных кадров на работу в Москву», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

На повестке дня остается и борьба с нелегальными мигрантами. В этой работе должны активно участвовать не только правоохранительные органы, но и главы муниципальных образований – подчеркнул Игорь Руденя. Для этого необходимо вести регулярный мониторинг ситуации на местах и обмен информацией по профилактике правонарушений в данной сфере.

Губернатор дал поручение главам муниципалитетов совместно с УМВД проверить места возможной прописки нелегальных мигрантов, а также провести разъяснительную работу с населением о возможных опасных последствиях регистрации приезжих на своей территории.

Начальник УМВД РФ по Тверской области Владимир Андреев отметил, что благодаря принимаемым мерам ситуация в миграционной сфере региона заметно улучшилась. По словам руководителя ведомства, на 40% снизилось число преступлений среди мигрантов, на 19% - количество выданных патентов. Контроль за ситуацией будет усилен.

В завершение разговора Губернатор Игорь Руденя поздравил собравшихся с Днем работника миграционной службы, отметив, что Тверская область должна стать примером для других регионов по наведению порядка в миграционной сфере.

Справочно: В 2016 году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, увеличена стоимость патента для иностранных граждан с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Сейчас это самая высокая стоимость в России. Принятые меры позволили обеспечить работой более 3-х тысяч местных жителей.

Также с этого года в регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. По информации службы занятости это позволило укрепить местными кадрами крупные предприятия.

Кроме того, в апреле этого года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области, озвученные председателем Законодательного Собрания региона Сергеем Голубевым, по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов. В частности, речь идет о запрете постановки на учет мигранта, если на него приходится менее 5 квадратных метров площади помещения. Это позволит снизить коррупционные риски и поможет разобраться с хостелами, через которые проходит большое количество мигрантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.