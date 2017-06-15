В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО АКВАБАЙКУ!

С 14 по 18 июня в Конаковском районе Тверской области проходит чемпионат России по аквабайку. В соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены страны, победители и призеры российских и международных соревнований в этой дисциплине. Губернатор Игорь Руденя убежден, что сегодня Тверская область и, в частности, Конаковский район могут предложить много интересных проектов в сфере событийного туризма, которые привлекают гостей со всей России. Чемпионат России по аквабайку пройдет в акватории Волги у «Конаково Ривер Клаб». В разных возрастных категориях будут разыграны титулы чемпионов и награды в различных возрастных группах среди мужчин и женщин в нескольких дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл. Первые гонки чемпионата страны начнутся в акватории Волги в пятницу, 16 июня, с 10:00. Состязания продолжатся в субботу, 17 июня. В этот же день пройдет церемония награждения победителей. Гостей и болельщиков ожидает развлекательная программа. Это уже не первые соревнования всероссийского масштаба, которые проходят на конаковской земле. В феврале текущего года на берегу Иваньковского водохранилища состоялся IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Соревнования собрали более 5 тысяч человек. С 10 по 12 июня здесь прошла первая в России «Народная регата», приуроченная к Дню России.

Пресс-служба ПТО.