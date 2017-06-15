В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ФОРУМ "РЕКИ РОССИИ"

На форуме «Реки России» в Тверской области обсудят приоритетный проект «Сохранение и восстановление реки Волги»

23-24 июня в Конаковском районе Тверской области пройдет национальный туристский форум «Реки России». Мероприятие организовано Правительством региона при поддержке Ростуризма. В работе пленарной сессии «Стратегические приоритеты развития речного туризма в России» примет участие Губернатор Игорь Руденя.

«Форум «Реки России» способствует рождению свежих идей в реализации стратегии развития водного туризма, обеспечивает диалог между властью и бизнесом, помогает найти новых партнеров и инвесторов», – сказал Губернатор Игорь Руденя на пленарном заседании в прошлом году.

Основной темой форума «Реки России», который пройдет на площадке отеля «Рэдиссон Завидово», станет обсуждение новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», а также приоритетного проекта Минприроды России «Сохранение и восстановление реки Волги» в части развития водного и круизного туризма.

Поручение о подготовке программ сбережения и развития уникальных природных объектов, таких, как река Волга, озеро Байкал, давал Президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года.

Эти и другие приоритетные вопросы на форуме в Тверской области обсудят представители туроператоров, судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, регионов РФ. Ожидается несколько сотен участников.

Также будут работать выставка-ярмарка производителей сувенирной продукции, интерактивная площадка «История ремесел», выставка художников малых городов.

Справочно: С 2013 года в Тверской области проводился Международный форум речного туризма, который с 2016 года переименован в Национальный туристский форум «Реки России».

В прошлом году в его работе приняли участие около 600 делегатов: представители федеральных и региональных органов власти, экспертов сферы туриндустрии. На пленарном заседании форума выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов и помощник Президента РФ Игорь Левитин.

В прошлом году национальный туристский Форум «Реки России» собрал более 600 делегатов, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов сферы туриндустрии, представителей отраслевых объединений.

Основными темами обсуждения стали развитие инфраструктуры на внутренних водных артериях, возрождение круизного судостроения, привлечение инвесторов, продвижение водных маршрутов, сохранение природных ресурсов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.