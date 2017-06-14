ИГОРЬ РУДЕНЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

Игорь Руденя поставил задачи по подготовке региона и муниципалитетов к осенне-зимнему периоду

Правительство Тверской области намерено ежегодно оказывать финансовую поддержку районам в капремонте, модернизации, реконструкции и строительстве объектов теплоэнергетики. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

В мероприятии приняли участие руководители муниципальных образований, исполнительных органов власти региона, компаний сферы энергетики.

«Мы планируем каждый год выделять районам средства из областного бюджета на подготовку к осенне-зимнему периоду. При этом муниципалитетам необходимо заранее готовить необходимую проектно-сметную документацию», – сказал Игорь Руденя.

В 2017 году в Тверской области направят более 225 млн рублей на приведение в порядок объектов теплоэнергетики в муниципалитетах. Из них свыше 183 млн рублей – из региональной казны.

Как подчеркнул Губернатор, в регионе также должна быть разработана комплексная программа модернизации всей системы жилищно-коммунального комплекса области. Соответствующее поручение дано региональному Министерству строительства и ЖКХ.

Всего в Тверской области насчитывается 1914 км тепловых, 6116 км водопроводных, 2474 км канализационных и 60447 км электрических сетей, 805 котельных.

Финансы от региона будут в первую очередь направлены на объекты, которые требуют срочного ремонта или реконструкции. Это в том числе, котельные в селе Прямухино Кувшиновского района, деревне Осуга Ржевского района и деревне Фабрика Максатихинского района, теплотрассы в Кимрах, поселке Труд Фировского района и другие объекты теплоэнергетики.

В прошлом году финансовая поддержка от области в размере 155 млн рублей была оказана Твери на проведение капремонта магистральных тепловых сетей.

Как сообщил Министр строительства и ЖКХ Тверской области Андрей Волгин, в регионе и областном центре в отопительный период 2016-2017 годов, который завершился 23 мая, было зафиксировано на 49% меньше аварий, чем в предыдущий (25 случаев).

Задача, поставленная Игорем Руденем, – сразу же начинать подготовку к следующему отопительному сезону: провести диагностику и гидравлические испытания теплосетей, проверку котельных, обеспечить необходимые запасы топлива и др.

«До 15 сентября основные мероприятия по подготовке к зиме должны быть завершены», – обозначил глава региона.

Другие важные направления работы в муниципалитетах – продолжение передачи полномочий с уровня поселений на районный, сокращение долгов за энергоресурсы, повышение платежной дисциплины через развитие системы единых расчетных кассовых центров.

На совещании также обсуждался вопрос готовности объектов электроэнергетического комплекса Тверской области к осенне-зимнему периоду.

Пресс-служба Правительства Тверской области.