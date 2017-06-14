ПЕРВЫЙ УКОС В РУЧЬЯХ

ООО «Ручьевское» приступило к заготовке кормов

7 июня подразделения ГК «АгроПромкомплектация» в Конаковском районе Тверской области начали заготовку кормов для КРС. На данный момент пять кормоуборочных комбайнов обработали уже около 1200 га полей.

- По словам Игоря Афанасьева, главного агронома ООО «Ручьевское», из-за холодной весны первый в этом году укос многолетних трав начали с задержкой. За неделю механизаторы заготовили 7 тыс. тонн сенажа. Уборочная кампания продолжается.

Департамент по связям с общественностью ГК "АгроПромкомплектация".