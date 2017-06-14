СОНКОВО: ПРОДУКТОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Сонковский район готов увеличивать объемы выпуска продукции АПК

Развитие сельского хозяйства и газификация Сонковского района – эти темы стали основными на встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы муниципального образования Виктора Березкина.

Как подчеркнул Игорь Руденя, приоритетная задача в АПК региона – расширение посевных площадей.

«Необходимо ввести в оборот 20% от действующей пашни, а за пять лет удвоить объемы. Земля должна работать. В Сонковском районе необходимо усиливать сектор АПК, это очень важно для развития территории», – сказал Губернатор.

Виктор Березкин сообщил, что в районе сохранено поголовье дойного стада в прошлогодних объемах. В целом надой молока составляет около 30 тонн в сутки. Одно из ведущих предприятий – ООО «Скопа». Хозяйство производит сырье высокого качества, продукция поставляется крупному российскому производителю, компании «Вимм-Билль-Данн». В планах ООО «Скопа» – увеличение поголовья КРС с привлечением поддержки через «Россельхозбанк».

Сонковский район включен в программу газификации. В этом году планируется подключить к газу две школы, детский сад и дом культуры в Сонково. Порядка 1,7 млн рублей муниципалитету на эти цели выделяет область.

Проектно-сметная документация на объекты находится в высокой степени готовности. Проработан вопрос установки котельных. В одной из школ подготовлено помещение для котельной, на остальных объектах подогрев воды будет вестись через модульные сооружения.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы строительства в Сонково спортивного комплекса на условиях софинансирования с областью и ОАО «РЖД», а также ремонта участка дороги Сонково – Красный Холм.

Игорь Руденя отметил, что будет рассмотрена возможность оказания поддержки от региона по этим направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области.