"НАШЕСТВИЕ" ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

модействии с Правительством Тверской области, региональными управлениями ФСБ и МВД. Ежесуточно охранять правопорядок на территории «Нашествия» будут около 2600 человек: сотрудники УМВД России по Тверской области, ОМОН, представители войск нацгвардии и частных охранных организаций.

На входах на площадку фестиваля установят металлодетекторы, на территории и парковках — камеры видеонаблюдения. Границы участка и парковочных зон огородят металлической сеткой, обустроят временные дороги и освещение, систему отвода грунтовых вод.

Особое внимание уделят контролю качества питьевой воды и продуктов питания, которые будут реализовывать на территории фестиваля, а также проверке соблюдения необходимых санитарных условий. На месте проведения мероприятия проведут противоклещевую обработку.

На фестивале круглосуточно будут дежурить четыре бригады скорой медицинской помощи, две фельдшерских бригады и бригада специализированной медпомощи областной клинической больницы, центр медицины катастроф «Защита» разобьёт полевой госпиталь. На базе лечебных учреждений региона создаётся резерв необходимых медикаментов и препаратов крови, предусмотрен резерв койко-мест на случай необходимости госпитализации людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.