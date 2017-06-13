11,4 МИЛЛИОНА - ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В Тверской области 11,4 млн рублей направлено на создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями

В Тверской области города Тверь, Торжок, Конаково и Удомля получат по 2,8 млн рублей на формирование доступной среды в детских садах и дворцах творчества детей и молодёжи. Субсидии муниципальным образованиям были распределены на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 13 июня, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Поддержка людей с особыми потребностями, в частности детей, - важнейший вопрос. Важно, чтобы оборудование зданий средствами адаптации отвечало реальным потребностям детей, и в дальнейшем эти приспособления использовались», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Средства будут направлены на оборудование Дворца творчества детей и молодежи в Твери, детского сада №7 комбинированного вида в Торжке, Дом детского творчества в Удомле, детского сада №6 в Конакове.

Планируется оборудовать средствами адаптации входные группы, пути движения, приобрести наглядные учебные пособия. Общий объем финансирования этих работ составит 11,4 млн рублей. Это средства федерального и областного бюджетов, выделяемые в рамках программы «Доступная среда».

Всего в 2017 году на реализацию данной программы по отрасли образования предусмотрены средства в размере 32,5 млн рублей. Участниками «Доступной среды» станут еще 14 общеобразовательных учреждений коррекционной направленности.

Благодаря участию в программе в Тверской области с 2011 года создана целая сеть образовательных учреждений, которые дети с ограниченными возможностями здоровья могут посещать вместе со своими сверстниками. В нее вошли 72 школы и 4 детских сада. Возможность обучаться инклюзивно здесь получили 1119 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.