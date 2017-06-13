ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 2017 году в муниципалитетах Тверской области планируется обустроить 24 объекта газовой сети

В 2017 году в 13 городах и районах Тверской области построят 24 объекта газоснабжения. Распределение бюджетных ассигнований на создание газовой инфраструктуры в муниципалитетах рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Для улучшения качества жизни населения необходимо повышать процент газификации территории Верхневолжья. Одно из важных направлений – северо-восток региона. Также во второй половине 2017 года мы должны включить в проект газификации деревню Волговерховье», — отметил Игорь Руденя.

При этом, по мнению главы региона, в первую очередь должны быть газифицированы бюджетные учреждения в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты.

Из 25 заявок от муниципалитетов, представленных на конкурс, одобрены 24. Они получат софинансирование из областного бюджета в 2017 году. В списке — объекты газоснабжения в Калязинском, Осташковском, Старицком, Конаковском, Кимрском, Спировском, Калининском, Бежецком, Рамешковском, Вышневолоцком, Лихославльском, Ржевском районе и городе Ржев.

Общий объём средств региональной казны по этому направлению составит более 155,7 млн рублей, доля местных бюджетов — порядка 38 млн рублей.

В апреле текущего года в Тверской области утверждена региональная программа газификации, которая предусматривает строительство газопровода-отвода Ржев-Оленино-Нелидово, проведение газа в юго-западную и северо-восточную части региона.

Всего на реализацию программы в 2017-2021 годах планируется направить более 2,2 млрд рублей, что позволит построить свыше 186,3 км газопроводов-отводов, порядка 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов. На этот год предусмотрено финансирование в объёме более 586 млн рублей.

Решение ускорить темпы газификации Верхневолжья принято в ходе переговоров, проведённых Губернатором Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Поставлена задача к концу 2021 года провести голубое топливо во все районы региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.