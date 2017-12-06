Уважаемые жители Тверской области!

Искренне поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!

12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России, начался отсчет нового важного этапа в летописи нашей страны. Его надежным фундаментом стала славная многовековая история Отечества, успехи и достижения предыдущих поколений.

Сегодня нас объединяет патриотизм и чувство гордости за свою великую страну. Новую историю России пишет каждый из нас – своим трудом, самоотдачей, созидательной энергий, направленной на то, чтобы сделать Отечество сильным и процветающим. Наши достижения в экономике, науке, образовании, культуре, спорте – это важный вклад в дальнейшее развитие России, ее успешное и благополучное будущее.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, энергии, реализации планов и успехов во всех начинаниях на благо малой и большой Родины!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые жители Конаковского района!

12 июня мы отмечаем один из основных государственных праздников – День России. Этот день символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны.

Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благородная идея, которую россияне передают по наследству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства. Сегодня мы понимаем то, что наша судьба в наших руках. Нам предстоит осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.

Дорогие земляки, наш общий долг – передать потомкам сильную, крепкую и процветающую страну! Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию Конаковского района.

С Днем России! Желаем вам здоровья, добра и благополучия!

С уважением,

депутат ЗС Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.

Уважаемые жители Твери и Тверской области!

Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем России!

День России – это главный государственный праздник страны. Это праздник нашего национального единения во имя процветания Отечества, наших надежд на созидательный мирный труд, на формирование эффективного государства, на создание современной инновационной экономики. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, энергии, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей страны. Тверская область вносит весомый, достойный вклад в социально-экономическое развитие России и в этом, прежде всего, ваша заслуга. Выражаю искреннюю благодарность за трудолюбие и патриотизм, желаю новых успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия в семьях, удачи во всех начинаниях, мира и доброты в ваших сердцах!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Максимова.

Уважаемые жители Конаковского района!

Поздравляю вас с праздником – Днем России!

Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечество, гордится славными страницами его истории, богатейшим духовным и культурным наследием. Он всегда будет символом национального единения, патриотизма, нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот праздничный для каждого россиянина день примите мои пожелания крепкого здоровья, успехов, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам К.И.Буевич.